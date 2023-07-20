В Перми у здания пассажирского терминала аэропорта замечено несколько быков и коров. По словам корреспондента URA.RU, ожидающего рейса в Москву, домашние животные свободно разгуливали рядом с аэровокзалом, распугивая пассажиров.
«Несколько коров и быков вышли откуда-то из кустов и направилось прямо на проезжую часть, вольготно разгуливая прямо по пешеходной зебре и пугая пассажиров», — рассказал корреспондент агентства. По его словам, выгонять стадо с прилегающей к воздушной гавани территории пришлось сотруднику аэропорта.
Ранее в Перми рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы» свободно разгуливал лось. Очевидцы сообщали, что дикое животное выглядело испуганным и повредило несколько автомобилей, припаркованных у проходной предприятия.
Несколько быков и коров забрели на территорию аэропорта
Фото: Сергей Горланов
Некоторые животные, по мнению пассажиров, выглядели довольно агрессивно
Фото: Сергей Горланов
Отгонять стадо от пассажирского терминала пришлось сотруднику аэропорта
В Перми у здания пассажирского терминала аэропорта замечено несколько быков и коров. По словам корреспондента URA.RU, ожидающего рейса в Москву, домашние животные свободно разгуливали рядом с аэровокзалом, распугивая пассажиров. «Несколько коров и быков вышли откуда-то из кустов и направилось прямо на проезжую часть, вольготно разгуливая прямо по пешеходной зебре и пугая пассажиров», — рассказал корреспондент агентства. По его словам, выгонять стадо с прилегающей к воздушной гавани территории пришлось сотруднику аэропорта. Ранее в Перми рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы» свободно разгуливал лось. Очевидцы сообщали, что дикое животное выглядело испуганным и повредило несколько автомобилей, припаркованных у проходной предприятия.