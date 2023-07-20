20 июля 2023

Коровы напугали пассажиров аэропорта Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, корова, рогатый скот
Коровы разгуливали на территории, прилегающей к пассажирскому терминалу аэропорта Фото:

В Перми у здания пассажирского терминала аэропорта замечено несколько быков и коров. По словам корреспондента URA.RU, ожидающего рейса в Москву, домашние животные свободно разгуливали рядом с аэровокзалом, распугивая пассажиров.

«Несколько коров и быков вышли откуда-то из кустов и направилось прямо на проезжую часть, вольготно разгуливая прямо по пешеходной зебре и пугая пассажиров», — рассказал корреспондент агентства. По его словам, выгонять стадо с прилегающей к воздушной гавани территории пришлось сотруднику аэропорта.

Ранее в Перми рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы» свободно разгуливал лось. Очевидцы сообщали, что дикое животное выглядело испуганным и повредило несколько автомобилей, припаркованных у проходной предприятия.

Несколько быков и коров забрели на территорию аэропорта
Несколько быков и коров забрели на территорию аэропорта
Фото:

Некоторые животные, по мнению пассажиров, выглядели довольно агрессивно
Некоторые животные, по мнению пассажиров, выглядели довольно агрессивно
Фото:

Отгонять стадо от пассажирского терминала пришлось сотруднику аэропорта
Отгонять стадо от пассажирского терминала пришлось сотруднику аэропорта
Фото:

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В Перми у здания пассажирского терминала аэропорта замечено несколько быков и коров. По словам корреспондента URA.RU, ожидающего рейса в Москву, домашние животные свободно разгуливали рядом с аэровокзалом, распугивая пассажиров. «Несколько коров и быков вышли откуда-то из кустов и направилось прямо на проезжую часть, вольготно разгуливая прямо по пешеходной зебре и пугая пассажиров», — рассказал корреспондент агентства. По его словам, выгонять стадо с прилегающей к воздушной гавани территории пришлось сотруднику аэропорта. Ранее в Перми рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы» свободно разгуливал лось. Очевидцы сообщали, что дикое животное выглядело испуганным и повредило несколько автомобилей, припаркованных у проходной предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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