Коровы напугали пассажиров аэропорта Перми. Фото

21 июля 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Коровы разгуливали на территории, прилегающей к пассажирскому терминалу аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми у здания пассажирского терминала аэропорта замечено несколько быков и коров. По словам корреспондента URA.RU, ожидающего рейса в Москву, домашние животные свободно разгуливали рядом с аэровокзалом, распугивая пассажиров. «Несколько коров и быков вышли откуда-то из кустов и направилось прямо на проезжую часть, вольготно разгуливая прямо по пешеходной зебре и пугая пассажиров», — рассказал корреспондент агентства. По его словам, выгонять стадо с прилегающей к воздушной гавани территории пришлось сотруднику аэропорта. Ранее в Перми рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы» свободно разгуливал лось. Очевидцы сообщали, что дикое животное выглядело испуганным и повредило несколько автомобилей, припаркованных у проходной предприятия. Несколько быков и коров забрели на территорию аэропорта Фото: Сергей Горланов Некоторые животные, по мнению пассажиров, выглядели довольно агрессивно Фото: Сергей Горланов Отгонять стадо от пассажирского терминала пришлось сотруднику аэропорта Фото: Сергей Горланов

В Перми у здания пассажирского терминала аэропорта замечено несколько быков и коров. По словам корреспондента URA.RU, ожидающего рейса в Москву, домашние животные свободно разгуливали рядом с аэровокзалом, распугивая пассажиров. «Несколько коров и быков вышли откуда-то из кустов и направилось прямо на проезжую часть, вольготно разгуливая прямо по пешеходной зебре и пугая пассажиров», — рассказал корреспондент агентства. По его словам, выгонять стадо с прилегающей к воздушной гавани территории пришлось сотруднику аэропорта. Ранее в Перми рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы» свободно разгуливал лось. Очевидцы сообщали, что дикое животное выглядело испуганным и повредило несколько автомобилей, припаркованных у проходной предприятия.