В Перми лось повредил авто на территории оборонного завода. Фото, видео

07 июня 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Животные разгуливали возле завода в Мотовилихинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на территории ПАО «Мотовилихинские заводы замечены лоси. Разгуливающих рядом с оборонным предприятием сняли очевидцы. Один из лосей, как сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте», помял припаркованные автомобили. «Лось, который бегал по микрорайону „Рабочий поселок“, отметился и на „Мотовилихинских заводах“! Зверь „прогулялся“ неподалеку от малых проходных предприятия, помял две машины и скрылся в неизвестном направлении», — сообщается на странице ПАО «Мотовилихинские заводы». Телекомпания «Рифей-Пермь» на своей странице в соцсети опубликовала видео. На кадрах видны несколько особей диких животных. Ранее лось был замечен на территории детского сада в Краснокамске. Сообщалось, что он проник на территорию детсада, выбив ворота. Год назад в этом же городе краснокамцы засняли стадо лосей, которые свободно разгуливали по Краснокамску. Лось повредил автомобили, припаркованные у «Мотовилихинских заводов» Фото: страница ПАО «Мотовилихинские заводы», «ВКонтакте»

В Перми на территории ПАО «Мотовилихинские заводы замечены лоси. Разгуливающих рядом с оборонным предприятием сняли очевидцы. Один из лосей, как сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте», помял припаркованные автомобили. «Лось, который бегал по микрорайону „Рабочий поселок“, отметился и на „Мотовилихинских заводах“! Зверь „прогулялся“ неподалеку от малых проходных предприятия, помял две машины и скрылся в неизвестном направлении», — сообщается на странице ПАО «Мотовилихинские заводы». Телекомпания «Рифей-Пермь» на своей странице в соцсети опубликовала видео. На кадрах видны несколько особей диких животных. Ранее лось был замечен на территории детского сада в Краснокамске. Сообщалось, что он проник на территорию детсада, выбив ворота. Год назад в этом же городе краснокамцы засняли стадо лосей, которые свободно разгуливали по Краснокамску.