06 июня 2023

В Перми лось повредил авто на территории оборонного завода. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Животные разгуливали возле завода в Мотовилихинском районе Фото:

В Перми на территории ПАО «Мотовилихинские заводы замечены лоси. Разгуливающих рядом с оборонным предприятием сняли очевидцы. Один из лосей, как сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте», помял припаркованные автомобили.

«Лось, который бегал по микрорайону „Рабочий поселок“, отметился и на „Мотовилихинских заводах“! Зверь „прогулялся“ неподалеку от малых проходных предприятия, помял две машины и скрылся в неизвестном направлении», — сообщается на странице ПАО «Мотовилихинские заводы».

Телекомпания «Рифей-Пермь» на своей странице в соцсети опубликовала видео. На кадрах видны несколько особей диких животных. Ранее лось был замечен на территории детского сада в Краснокамске. Сообщалось, что он проник на территорию детсада, выбив ворота. Год назад в этом же городе краснокамцы засняли стадо лосей, которые свободно разгуливали по Краснокамску.

Лось повредил автомобили, припаркованные у «Мотовилихинских заводов»
Лось повредил автомобили, припаркованные у «Мотовилихинских заводов»
Фото:

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В Перми на территории ПАО «Мотовилихинские заводы замечены лоси. Разгуливающих рядом с оборонным предприятием сняли очевидцы. Один из лосей, как сообщается на странице завода в соцсети «ВКонтакте», помял припаркованные автомобили. «Лось, который бегал по микрорайону „Рабочий поселок“, отметился и на „Мотовилихинских заводах“! Зверь „прогулялся“ неподалеку от малых проходных предприятия, помял две машины и скрылся в неизвестном направлении», — сообщается на странице ПАО «Мотовилихинские заводы». Телекомпания «Рифей-Пермь» на своей странице в соцсети опубликовала видео. На кадрах видны несколько особей диких животных. Ранее лось был замечен на территории детского сада в Краснокамске. Сообщалось, что он проник на территорию детсада, выбив ворота. Год назад в этом же городе краснокамцы засняли стадо лосей, которые свободно разгуливали по Краснокамску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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