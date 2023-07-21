Американский офицер поразился тактике российской армии Спецназовец ВС США Хендриксон: массивные минные поля россиян не оставили шанса ВСУ 21 июля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 + ВСУ в ходе наступления наталкиваются на минные поля россиян, заявил Райан Хендриксон Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массивные российские минные поля не оставляют шансов для успешного проведения контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал инженер спецназа армии США Райан Хендриксон. «Российские минные поля не оставляют больших шансов для контрнаступления ВСУ», — передает слова Хендриксона издание Business Insider. Он добавил, что минные поля, развернутые Россией, являются уникальными и несравнимыми с чем-либо, что он ранее видел. Хендриксон подчеркивает, что главным фактором конфликта на Украине являются противопехотные мины, и у россиян есть возможность развернуть миллионы таких мин. Украинские силы проводят контрнаступление, сталкиваясь с препятствиями в виде минных полей, которые все больше рассматриваются как серьезная угроза для наступательных операций, заключил инженер спецназа. Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что минные поля, размещенные вдоль оборонительной линии российской армии в зоне спецоперации, играют важную роль в сдерживании контрнаступления ВСУ. Он отметил, что минные поля затрудняют и ограничивают действия противника, а мероприятия по разминированию делают объекты противника уязвимыми. По оценке Пентагона, основные потери у Украины в ходе контрнаступления связаны с минными полями, передает RT. Массивные российские минные поля не оставляют шансов для успешного проведения контрнаступления ВСУ. Об этом рассказал инженер спецназа армии США Райан Хендриксон. «Российские минные поля не оставляют больших шансов для контрнаступления ВСУ», — передает слова Хендриксона издание Business Insider. Он добавил, что минные поля, развернутые Россией, являются уникальными и несравнимыми с чем-либо, что он ранее видел. Хендриксон подчеркивает, что главным фактором конфликта на Украине являются противопехотные мины, и у россиян есть возможность развернуть миллионы таких мин. Украинские силы проводят контрнаступление, сталкиваясь с препятствиями в виде минных полей, которые все больше рассматриваются как серьезная угроза для наступательных операций, заключил инженер спецназа. Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что минные поля, размещенные вдоль оборонительной линии российской армии в зоне спецоперации, играют важную роль в сдерживании контрнаступления ВСУ. Он отметил, что минные поля затрудняют и ограничивают действия противника, а мероприятия по разминированию делают объекты противника уязвимыми. По оценке Пентагона, основные потери у Украины в ходе контрнаступления связаны с минными полями, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям