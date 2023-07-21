В Челябинске подорожал выставленный на продажу популярный ТРК

22 июля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Разница составляет сотни миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на 100 миллионов рублей подорожал крупный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус». Информация размещена на сайте объявлений. «Торгово-развлекательный комплекс „ФОКУС“. Объект продается на торгах посредством открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене, на электронной торговой площадке МЭТС. Начальная цена имущества 2,49 млрд рублей», — говорится на сайте «Авито». В объявлении указано, что заявки заканчивают принимать 24 июля в 15:00. Ранее стало известно, что в апреле ТРК подешевел до 2,39 млрд рублей. Впервые о торгах было объявлено летом 2022 года, тогда ТРК был выставлен почти за 3 млрд рублей. С тех пор несколько попыток реализовать актив оказались безуспешными.

В Челябинске на 100 миллионов рублей подорожал крупный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус». Информация размещена на сайте объявлений. «Торгово-развлекательный комплекс „ФОКУС“. Объект продается на торгах посредством открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене, на электронной торговой площадке МЭТС. Начальная цена имущества 2,49 млрд рублей», — говорится на сайте «Авито». В объявлении указано, что заявки заканчивают принимать 24 июля в 15:00. Ранее стало известно, что в апреле ТРК подешевел до 2,39 млрд рублей. Впервые о торгах было объявлено летом 2022 года, тогда ТРК был выставлен почти за 3 млрд рублей. С тех пор несколько попыток реализовать актив оказались безуспешными.