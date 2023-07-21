21 июля 2023

В Челябинске подорожал выставленный на продажу популярный ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, распродажа, трц, супермаркет, эпидемия, бюст, магазин, манекен, трк
Разница составляет сотни миллионов рублей Фото:

В Челябинске на 100 миллионов рублей подорожал крупный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус». Информация размещена на сайте объявлений.

«Торгово-развлекательный комплекс „ФОКУС“. Объект продается на торгах посредством открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене, на электронной торговой площадке МЭТС. Начальная цена имущества 2,49 млрд рублей», — говорится на сайте «Авито».

В объявлении указано, что заявки заканчивают принимать 24 июля в 15:00. Ранее стало известно, что в апреле ТРК подешевел до 2,39 млрд рублей. Впервые о торгах было объявлено летом 2022 года, тогда ТРК был выставлен почти за 3 млрд рублей. С тех пор несколько попыток реализовать актив оказались безуспешными.

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В Челябинске на 100 миллионов рублей подорожал крупный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус». Информация размещена на сайте объявлений. «Торгово-развлекательный комплекс „ФОКУС“. Объект продается на торгах посредством открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене, на электронной торговой площадке МЭТС. Начальная цена имущества 2,49 млрд рублей», — говорится на сайте «Авито». В объявлении указано, что заявки заканчивают принимать 24 июля в 15:00. Ранее стало известно, что в апреле ТРК подешевел до 2,39 млрд рублей. Впервые о торгах было объявлено летом 2022 года, тогда ТРК был выставлен почти за 3 млрд рублей. С тех пор несколько попыток реализовать актив оказались безуспешными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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