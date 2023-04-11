В Челябинске резко подешевел выставленный на продажу популярный ТРК

12 апреля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

После безуспешных попыток продать ТРК «Фокус» выставили за 2,39 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске резко подешевел крупный торгово-развлекательный комплекс «Фокус» (ТРК). Как URA.RU сообщил директор компании-продавца комплекса Андрей Окулов, цена его реализации с июля 2022 года снизились на 20%. «Вновь объявлены торги по продаже ТРК „Фокус“. Цена изменилась в сравнении с первоначальной на 20%», — рассказал URA.RU директор компании «Торги-ру» Окулов. Теперь объект, расположенный в Курчатовском районе Челябинска, можно купить за 2,39 млрд рублей. Сбор заявок ведется до мая, дату окончания торгов назначили на 12 мая. Торги ведется с повышением цены. На продажу выставлено 100% доли в компании «Адреналин». По данным базы СБИС, единственным владельцем предприятия является бизнесмен Владимир Ланде, который в настоящее время проживает в другом регионе. Для комментариев URA.RU Ланде недоступен. Впервые о торгах было объявлено летом 2022 года. С тех пор несколько попыток реализовать актив оказались безуспешными. В декабре 2022 года «Фокус» площадью 59,2 тысячи кв метров продавали за 2,79 млрд рублей.

В Челябинске резко подешевел крупный торгово-развлекательный комплекс «Фокус» (ТРК). Как URA.RU сообщил директор компании-продавца комплекса Андрей Окулов, цена его реализации с июля 2022 года снизились на 20%. «Вновь объявлены торги по продаже ТРК „Фокус“. Цена изменилась в сравнении с первоначальной на 20%», — рассказал URA.RU директор компании «Торги-ру» Окулов. Теперь объект, расположенный в Курчатовском районе Челябинска, можно купить за 2,39 млрд рублей. Сбор заявок ведется до мая, дату окончания торгов назначили на 12 мая. Торги ведется с повышением цены. На продажу выставлено 100% доли в компании «Адреналин». По данным базы СБИС, единственным владельцем предприятия является бизнесмен Владимир Ланде, который в настоящее время проживает в другом регионе. Для комментариев URA.RU Ланде недоступен. Впервые о торгах было объявлено летом 2022 года. С тех пор несколько попыток реализовать актив оказались безуспешными. В декабре 2022 года «Фокус» площадью 59,2 тысячи кв метров продавали за 2,79 млрд рублей.