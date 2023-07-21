21 июля 2023

В Пермском крае погиб въехавший в дом водитель, которому стало плохо за рулем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
В ДТП погиб водитель и пострадали пассажиры Фото:

В Лысьве (Пермский край) водитель кроссовера Chery, въехавший в здание, погиб. Также очевидцы сообщили о двух травмированных женщинах.

«ДТП на Проспекте Победы. Водитель на Chery <…> въехал в дом, ему стало плохо, он к сожалению скончался. Две пассажирки в травматологии», — это сообщение опубликовано в группе «Криминальная Лысьва» в соцсети «ВКонтатке».

В комментариях пользователь Сергей Каюрин указал, что погибший был его отцом, а две пассажирки — это мама и тетя. Женщин медики отпустили после осмотра. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать автоаварию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось о пермском таксисте, который погиб после того, как на полной скорости влетел в столб. По информации полиции, мужчине стало плохо за рулем, от удара он скончался на месте происшествия.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лысьве (Пермский край) водитель кроссовера Chery, въехавший в здание, погиб. Также очевидцы сообщили о двух травмированных женщинах. «ДТП на Проспекте Победы. Водитель на Chery <…> въехал в дом, ему стало плохо, он к сожалению скончался. Две пассажирки в травматологии», — это сообщение опубликовано в группе «Криминальная Лысьва» в соцсети «ВКонтатке». В комментариях пользователь Сергей Каюрин указал, что погибший был его отцом, а две пассажирки — это мама и тетя. Женщин медики отпустили после осмотра. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать автоаварию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось о пермском таксисте, который погиб после того, как на полной скорости влетел в столб. По информации полиции, мужчине стало плохо за рулем, от удара он скончался на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...