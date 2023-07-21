В ДТП погиб водитель и пострадали пассажиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) водитель кроссовера Chery, въехавший в здание, погиб. Также очевидцы сообщили о двух травмированных женщинах.

«ДТП на Проспекте Победы. Водитель на Chery <…> въехал в дом, ему стало плохо, он к сожалению скончался. Две пассажирки в травматологии», — это сообщение опубликовано в группе «Криминальная Лысьва» в соцсети «ВКонтатке».

В комментариях пользователь Сергей Каюрин указал, что погибший был его отцом, а две пассажирки — это мама и тетя. Женщин медики отпустили после осмотра. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать автоаварию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось о пермском таксисте, который погиб после того, как на полной скорости влетел в столб. По информации полиции, мужчине стало плохо за рулем, от удара он скончался на месте происшествия.