В Тюмени из-за критического обмеления Туры застрял прогулочный теплоход с пассажирами

На 17 июля зафиксирован абсолютный минимум воды в Туре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени прогулочный теплоход «Тюмень 2» с туристами на борту застрял между бревен вечером 21 июля. В «Тюменской судоходной компании» корреспонденту URA.RU рассказали, что одной из вероятных причин инцидента является критически низкий уровень воды в Туре.

«Теплоход „Тюмень 2“ застрял между бревен. После ливней их в воде оказалось очень много. Уровень воды в реке сильно мешает прогулкам. А это важная туристическая составляющая нашего региона», — рассказал собеседник агентству. Он подчеркнул, что сотрудники компании с ситуацией справились оперативно. На помощь к застрявшему судну оперативно прибыл второй теплоход, который помог его вытащить. Прогулочный катер продолжил работу в штатном режиме.

В компании рассказали, что по состоянию на 17 июля уровень воды реки Туры по гидропосту в Тюмени составляет -81 сантиметров над нулем поста. Это является абсолютным минимумом за 23 года наблюдений.

Также агентству пояснили, что администрацией должны выполняться работы по тралению дна. Со стороны предприятия в адрес мэрии были направлены соответствующие запросы. Однако, со слов представителя фирмы, эти мероприятия так и не были проведены. Собеседник сообщил, что 5 июля был направлен запрос в Минтранспорта России. В ответном письме ведомство подтвердило информацию об обмелении Туры, а также проинформировало, что власти субъекта вправе участвовать за счет средств регионального бюджета в содержании судовых ходов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Тюмени. На момент публикации ответ не получен.