Синоптик предсказал поступление прохладного воздуха и небольшие дожди в Свердловской области

В Свердловской области продолжится поступление прохладного воздуха с западного направления, а циклон поспособствует появлению дождей и гроз. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В субботу продолжится поступление на Урал относительно прохладного воздуха с западного направления. К тому же на территорию Южного и Среднего Урала выйдет небольшой, но активный циклон, который повлияет на появление небольших дождей, сопровождающихся грозами», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха днем 22 июля ожидается от +20 до +25, на западе и юго-западе Свердловской области от +17 до +19. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, умеренный дождь. Воздух прогреется до +23 градусов.
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