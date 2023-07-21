21 июля 2023

Синоптик предсказал поступление прохладного воздуха и небольшие дожди в Свердловской области

Синоптик Пулин: в Свердловской области 22 июля температура воздуха от +20 до +25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди и прохладный воздух продолжат присутствие в регионе Фото:

В Свердловской области продолжится поступление прохладного воздуха с западного направления, а циклон поспособствует появлению дождей и гроз. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В субботу продолжится поступление на Урал относительно прохладного воздуха с западного направления. К тому же на территорию Южного и Среднего Урала выйдет небольшой, но активный циклон, который повлияет на появление небольших дождей, сопровождающихся грозами», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха днем 22 июля ожидается от +20 до +25, на западе и юго-западе Свердловской области от +17 до +19. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, умеренный дождь. Воздух прогреется до +23 градусов.

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В Свердловской области продолжится поступление прохладного воздуха с западного направления, а циклон поспособствует появлению дождей и гроз. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В субботу продолжится поступление на Урал относительно прохладного воздуха с западного направления. К тому же на территорию Южного и Среднего Урала выйдет небольшой, но активный циклон, который повлияет на появление небольших дождей, сопровождающихся грозами», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха днем 22 июля ожидается от +20 до +25, на западе и юго-западе Свердловской области от +17 до +19. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, умеренный дождь. Воздух прогреется до +23 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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