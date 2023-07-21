Свердловский город полностью обновит автобусный парк

Автобусный парк Ирбита получит 11 новых автобусов

22 июля 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Одиннадцать новых автобусов полностью обновят автопарк Ирбита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для обновления автобусного парка города Ирбит (Свердловская область) будет закуплено 11 новых автобусов. Об этом сообщил глава Городского округа «Город Ирбит» Николай Юдин. «Одиннадцать машин будет приобретено для Ирбита. Это позволит обновить автопарк предприятия „Ирбит-Авто-Транс“ и полностью заменить работающие на маршрутах общественного транспорта старые автобусы», — рассказал Юдин на своей странице «ВКонтакте». Глава Ирбита добавил, что все автобусы будут оснащены спутниковой навигацией, что даст возможность отслеживать транспорт в реальном времени. «Вся новая техника будет оборудована модулями ГЛОНАСС. Так что следующим шагом станет установка на каждой остановке электронного табло с расписанием и возможностью отследить, когда подойдет ближайший автобус», — подчеркнул Юдин. Закупка нового транспорта стала возможной благодаря одобрению казначейского кредита правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Средства в размере 1,5 миллиардов рублей пойдут на приобретение автобусов для 14 муниципалитетов Свердловской области.

Для обновления автобусного парка города Ирбит (Свердловская область) будет закуплено 11 новых автобусов. Об этом сообщил глава Городского округа «Город Ирбит» Николай Юдин. «Одиннадцать машин будет приобретено для Ирбита. Это позволит обновить автопарк предприятия „Ирбит-Авто-Транс“ и полностью заменить работающие на маршрутах общественного транспорта старые автобусы», — рассказал Юдин на своей странице «ВКонтакте». Глава Ирбита добавил, что все автобусы будут оснащены спутниковой навигацией, что даст возможность отслеживать транспорт в реальном времени. «Вся новая техника будет оборудована модулями ГЛОНАСС. Так что следующим шагом станет установка на каждой остановке электронного табло с расписанием и возможностью отследить, когда подойдет ближайший автобус», — подчеркнул Юдин. Закупка нового транспорта стала возможной благодаря одобрению казначейского кредита правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Средства в размере 1,5 миллиардов рублей пойдут на приобретение автобусов для 14 муниципалитетов Свердловской области.