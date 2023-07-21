Жителей ХМАО напугало облачное цунами
Жителей Салыма (ХМАО) напугало облачное цунами. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Югру накрыло облачное цунами. Необычное природное явления напугало жителей Салыма», — пишут в telegram-канале SiTV.
Облачное цунами — это редкое погодное явление, при котором огромная масса низко идущих облаков проносится по земле подобно волне цунами. Оно считается предвестником сильной грозы, штормового ветра и ливня.
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