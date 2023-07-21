21 июля 2023
20 июля 2023

Жителей ХМАО напугало редкое природное явление. Видео

Жителей ХМАО напугало облачное цунами
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
Жителей ХМАО напугало облачное цунами Фото:

Жителей Салыма (ХМАО) напугало облачное цунами. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Югру накрыло облачное цунами. Необычное природное явления напугало жителей Салыма», — пишут в telegram-канале SiTV.

Облачное цунами — это редкое погодное явление, при котором огромная масса низко идущих облаков проносится по земле подобно волне цунами. Оно считается предвестником сильной грозы, штормового ветра и ливня.

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Жителей Салыма (ХМАО) напугало облачное цунами. Об этом сообщили в социальных сетях. «Югру накрыло облачное цунами. Необычное природное явления напугало жителей Салыма», — пишут в telegram-канале SiTV. Облачное цунами — это редкое погодное явление, при котором огромная масса низко идущих облаков проносится по земле подобно волне цунами. Оно считается предвестником сильной грозы, штормового ветра и ливня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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