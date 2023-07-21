21 июля 2023

В Казахстане на месяц ограничат въезд в Челябинскую область через пункт «Бугристое»

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Движение через пункт «Бугристое» ограничат с 27 июля по 25 августа Фото:

В республике Казахстан (РК) на границе с Челябинской областью с 27 июля по 25 августа ограничат движение автомобилей через пункт пропуска «Бугристое». Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы республики Казахстан.

«C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ Российской Федерации (РФ) напротив пункта пропуска „Кайрак“ республики Казахстан планируется проведение ремонтных работа покрытия полотна. Движение через этот пограничный пункт будет ограничено», — уточнили в ведомстве.

В качестве альтернативы въезда в Костанайскую область можно воспользоваться другими пунктами пропуска: международным пунктом «Акбалшык» — «Воскресенское», или двусторонними пунктами «Убаган» — «Звериноголовское», «Желкуар» — «Мариинский», «Аят» — «Николаевка», «Кондыбай» — «Комсомольский». На пунктах въезда возможны пробки и, как следствие, увеличение времени ожидания для прохождения контроля, уточняют в Пограничной службе РК. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Ранее читатели URA.RU рассказали о пробке на границе Челябинской области с республикой Казахстан вечером 20 июля. В ответ на официальный редакционный запрос в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области сообщили, что заторы на пункте пропуска «Бугристое» могут быть связаны с сезонным увеличением нагрузки.

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В республике Казахстан (РК) на границе с Челябинской областью с 27 июля по 25 августа ограничат движение автомобилей через пункт пропуска «Бугристое». Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы республики Казахстан. «C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ Российской Федерации (РФ) напротив пункта пропуска „Кайрак“ республики Казахстан планируется проведение ремонтных работа покрытия полотна. Движение через этот пограничный пункт будет ограничено», — уточнили в ведомстве. В качестве альтернативы въезда в Костанайскую область можно воспользоваться другими пунктами пропуска: международным пунктом «Акбалшык» — «Воскресенское», или двусторонними пунктами «Убаган» — «Звериноголовское», «Желкуар» — «Мариинский», «Аят» — «Николаевка», «Кондыбай» — «Комсомольский». На пунктах въезда возможны пробки и, как следствие, увеличение времени ожидания для прохождения контроля, уточняют в Пограничной службе РК. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут. Ранее читатели URA.RU рассказали о пробке на границе Челябинской области с республикой Казахстан вечером 20 июля. В ответ на официальный редакционный запрос в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области сообщили, что заторы на пункте пропуска «Бугристое» могут быть связаны с сезонным увеличением нагрузки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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