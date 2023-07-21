Рогозин призвал ВСУ запускать больше дронов на позиции РФ

Рогозин: российские бойцы перепрограммируют дроны ВСУ

22 июля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин поблагодарил ВСУ за беспилотники Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал ВСУ отправлять на фронт больше беспилотников «Баба Яга». По его словам, российские специалисты успешно перепрограммируют их, после чего дроны используются армией РФ. «Али» (командир подразделения «Шторм Z» — прим. URA.RU) в этот раз нежно несет «Бабу-Ягу» в нетронутом нашими стрелками состоянии. Вот спасибо! Через пару часов наши очкарики-маньяки из группы айтишников <…> вскроют этой «бабушке» внутренности, снимут с нее крышку антенны Starlink, прокачают электронику, кое-какие мозги «Бабе-Яге» подправят, чтоб смышленной была. <…> Давайте, мужики, тащите подарки», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область дронами «Баба Яга». Также ветеран ОМОН с позывным «Мечетной» говорил, что эти беспилотники являются одними из самых опасных в зоне спецоперации.

Руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал ВСУ отправлять на фронт больше беспилотников «Баба Яга». По его словам, российские специалисты успешно перепрограммируют их, после чего дроны используются армией РФ. «Али» (командир подразделения «Шторм Z» — прим. URA.RU) в этот раз нежно несет «Бабу-Ягу» в нетронутом нашими стрелками состоянии. Вот спасибо! Через пару часов наши очкарики-маньяки из группы айтишников <…> вскроют этой «бабушке» внутренности, снимут с нее крышку антенны Starlink, прокачают электронику, кое-какие мозги «Бабе-Яге» подправят, чтоб смышленной была. <…> Давайте, мужики, тащите подарки», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область дронами «Баба Яга». Также ветеран ОМОН с позывным «Мечетной» говорил, что эти беспилотники являются одними из самых опасных в зоне спецоперации.