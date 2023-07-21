21 июля 2023
20 июля 2023

В ЯНАО утонули мужчина с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, мчс, служба спасения, спасатель, утопающий, озеро, лодка, тонет
Один из утонувших был подросток Фото:

В районе Ямбурга (ЯНАО) вечером 21 июня утонули два человека. Сегодня аварийно-спасательная служба «Ямалспас» организовала поиски их тел. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«За прошедшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано: одно происшествие на водных объектах, в результате которого погибло два человека — мужчина 1988 года рождения и подросток 2012 года рождения», — сообщила пресс-служба. Сегодня спланирован вылет группы аварийно-спасательной службы «Ямалспас» для поисков утонувших.

Также в ведомстве уточнили, что за сутки произошел один техногенный пожар. Еще в регионе случилось девять дорожно-транспортных происшествий.

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В районе Ямбурга (ЯНАО) вечером 21 июня утонули два человека. Сегодня аварийно-спасательная служба «Ямалспас» организовала поиски их тел. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «За прошедшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано: одно происшествие на водных объектах, в результате которого погибло два человека — мужчина 1988 года рождения и подросток 2012 года рождения», — сообщила пресс-служба. Сегодня спланирован вылет группы аварийно-спасательной службы «Ямалспас» для поисков утонувших. Также в ведомстве уточнили, что за сутки произошел один техногенный пожар. Еще в регионе случилось девять дорожно-транспортных происшествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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