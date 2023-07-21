В ЯНАО утонули мужчина с ребенком

В районе Ямбурга (ЯНАО) вечером 21 июня утонули два человека. Сегодня аварийно-спасательная служба «Ямалспас» организовала поиски их тел. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«За прошедшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано: одно происшествие на водных объектах, в результате которого погибло два человека — мужчина 1988 года рождения и подросток 2012 года рождения», — сообщила пресс-служба. Сегодня спланирован вылет группы аварийно-спасательной службы «Ямалспас» для поисков утонувших.
Также в ведомстве уточнили, что за сутки произошел один техногенный пожар. Еще в регионе случилось девять дорожно-транспортных происшествий.
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