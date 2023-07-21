21 июля 2023

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса Челябинск — Ереван

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Челябинск, аэропорт челябинск
В аэропорту Челябинска задержан вылет рейса в Ереван Фото:

Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением авиарейса по маршруту Челябинск — Ереван (Армения), который задержан на четыре часа. Об этом сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале.

«22 июля в аэропорту Баландино по технической причине произошла задержка рейса WZ 1225 по маршруту Челябинск — Ереван авиакомпании „Red Wings“. Посадку на рейс ожидают 87 пассажиров», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно данным онлайн табло аэропорта Баландино, рейс в Ереван из Челябинска должен был вылететь в 11:10. Планируемое время вылета перенесено на 15:00. Транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров и выполнение перевозчиком услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами в случаях задержки рейса.

Ранее в аэропорту Челябинска три раза переносили время вылета самолета до Нового Уренгоя (ЯНАО). Самолет задержали почти на три часа.

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Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением авиарейса по маршруту Челябинск — Ереван (Армения), который задержан на четыре часа. Об этом сообщает ведомство в своем официальном telegram-канале. «22 июля в аэропорту Баландино по технической причине произошла задержка рейса WZ 1225 по маршруту Челябинск — Ереван авиакомпании „Red Wings“. Посадку на рейс ожидают 87 пассажиров», — сказано в сообщении ведомства. Согласно данным онлайн табло аэропорта Баландино, рейс в Ереван из Челябинска должен был вылететь в 11:10. Планируемое время вылета перенесено на 15:00. Транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров и выполнение перевозчиком услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами в случаях задержки рейса. Ранее в аэропорту Челябинска три раза переносили время вылета самолета до Нового Уренгоя (ЯНАО). Самолет задержали почти на три часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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