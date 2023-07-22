Гладков подтвердил обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами

Гладков: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по селу Журавлевка в Белгородской области

ВСУ обстреляли 13 населенных пунктов в Белгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины выпустили три кассетных боеприпаса по селу Журавлевка в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он также рассказал, что ВСУ предприняли попытки атаковать село из гранатомета, выпустив 10 выстрелов, а также с помощью одного дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений в населенном пункте нет, добавил глава региона.

Украинские военные нанесли удар и по другим населенным пунктам региона. По словам Гладкова, обстрелу подверглись 12 населенных пунктов: села Щетиновка, Новопетровка, Тишанка, Смородино, Пороз, Илек-Пеньковка, Вязовое, Графовка, Новая Таволжанка, Муром, поселок Ленинский и хутор Старый.

Ранее telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщил, что Журавлевка под Белгородом была обстреляна кассетными боеприпасами. При том министр обороны Украины Алексей Резников обещал, что ВСУ не будут наносить удары кассетными снарядами по территории России.