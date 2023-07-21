В ХМАО отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

C 22 июня отменили режим ЧС
В ХМАО 22 июля отменили режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписала губернатор региона Наталья Комарова.
«Отменить режим ЧС было решено из-за стабилизации обстановки, которая была вызвана природными пожарами. На 22 июля в регионе действуют 11 лесных возгораний, девять из них были локализованы», — сообщается в telegram-канале регионального правительства.
Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима ЧС в лесах регионального характера. Причиной пожаров являлась грозовая активность и низкий уровень осадков.
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