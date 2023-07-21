21 июля 2023
20 июля 2023

В ХМАО отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, дым от пожара, пожар на болоте
C 22 июня отменили режим ЧС Фото:

В ХМАО 22 июля отменили режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписала губернатор региона Наталья Комарова.

«Отменить режим ЧС было решено из-за стабилизации обстановки, которая была вызвана природными пожарами. На 22 июля в регионе действуют 11 лесных возгораний, девять из них были локализованы», — сообщается в telegram-канале регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима ЧС в лесах регионального характера. Причиной пожаров являлась грозовая активность и низкий уровень осадков.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО 22 июля отменили режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписала губернатор региона Наталья Комарова. «Отменить режим ЧС было решено из-за стабилизации обстановки, которая была вызвана природными пожарами. На 22 июля в регионе действуют 11 лесных возгораний, девять из них были локализованы», — сообщается в telegram-канале регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова 8 июля подписала постановление о введении режима ЧС в лесах регионального характера. Причиной пожаров являлась грозовая активность и низкий уровень осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...