Бывшего пермского депутата оштрафовали за оскорбление Путина

В Перми оштрафовали экс-депутата за оскорбление президента РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае суд оштрафовал бывшего депутата Заксобрания Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Информация об этом содержится в документе Дзержинского районного суда Перми.

«В мае мужчина разместил на своей странице во „ВКонтакте“ высказывания с негативной оценкой личностных качеств действующего главы государства и его личности в целом. В публикации просматривалось явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и конституции РФ, органам госвласти», — пишет портал 59. ru, ссылаясь на судебный документ.

Уточняется, что Константин Окунев на заседании суда не присутствовал. По данным портала, Дзержинский районный суд Перми назначил ему штраф в сумме 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Перми уже штрафовал Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Высказывания пермяка в интернете квалифицировали как мелкое хулиганство и обязали выплатить 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в службе судебных приставов Пермского края.