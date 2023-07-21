21 июля 2023

Бывшего пермского депутата оштрафовали за оскорбление Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
В Перми оштрафовали экс-депутата за оскорбление президента РФ Фото:

В Пермском крае суд оштрафовал бывшего депутата Заксобрания Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Информация об этом содержится в документе Дзержинского районного суда Перми.

«В мае мужчина разместил на своей странице во „ВКонтакте“ высказывания с негативной оценкой личностных качеств действующего главы государства и его личности в целом. В публикации просматривалось явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и конституции РФ, органам госвласти», — пишет портал 59. ru, ссылаясь на судебный документ.

Уточняется, что Константин Окунев на заседании суда не присутствовал. По данным портала, Дзержинский районный суд Перми назначил ему штраф в сумме 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Перми уже штрафовал Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Высказывания пермяка в интернете квалифицировали как мелкое хулиганство и обязали выплатить 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в службе судебных приставов Пермского края.

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В Пермском крае суд оштрафовал бывшего депутата Заксобрания Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Информация об этом содержится в документе Дзержинского районного суда Перми. «В мае мужчина разместил на своей странице во „ВКонтакте“ высказывания с негативной оценкой личностных качеств действующего главы государства и его личности в целом. В публикации просматривалось явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и конституции РФ, органам госвласти», — пишет портал 59. ru, ссылаясь на судебный документ. Уточняется, что Константин Окунев на заседании суда не присутствовал. По данным портала, Дзержинский районный суд Перми назначил ему штраф в сумме 250 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что суд в Перми уже штрафовал Константина Окунева за оскорбление президента России Владимира Путина. Высказывания пермяка в интернете квалифицировали как мелкое хулиганство и обязали выплатить 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в службе судебных приставов Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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