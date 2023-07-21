В Кургане автомобиль врезался в столб

22 июля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

В Кургане легковой автомобиль врезался в столб на улице Бурова-Петрова Фото: Московец Илья © URA.RU В Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК «Курган». «Водитель погиб в ДТП на улице Бурова-Петрова в Кургане. Машина залетела на островок безопасности и врезалась в столб», — написано в посте. К посту прикреплено видео с места ДТП, которое прислали подписчики. Уточняется, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. В посте отмечается, что водителю предположительно стало плохо за рулем. В ОГИБДД УМВД России по городу Кургану URA.RU подтвердили, что в ДТП на улице Бурова-Петрова погиб водитель 1966 года рождения. По данным ведомства, авария произошла в 11 часов 50 минут.

В Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК «Курган». «Водитель погиб в ДТП на улице Бурова-Петрова в Кургане. Машина залетела на островок безопасности и врезалась в столб», — написано в посте. К посту прикреплено видео с места ДТП, которое прислали подписчики. Уточняется, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. В посте отмечается, что водителю предположительно стало плохо за рулем. В ОГИБДД УМВД России по городу Кургану URA.RU подтвердили, что в ДТП на улице Бурова-Петрова погиб водитель 1966 года рождения. По данным ведомства, авария произошла в 11 часов 50 минут.