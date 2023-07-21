В Кургане автомобиль врезался в столб

В Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК «Курган».
«Водитель погиб в ДТП на улице Бурова-Петрова в Кургане. Машина залетела на островок безопасности и врезалась в столб», — написано в посте. К посту прикреплено видео с места ДТП, которое прислали подписчики.
Уточняется, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. В посте отмечается, что водителю предположительно стало плохо за рулем.
В ОГИБДД УМВД России по городу Кургану URA.RU подтвердили, что в ДТП на улице Бурова-Петрова погиб водитель 1966 года рождения. По данным ведомства, авария произошла в 11 часов 50 минут.
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