21 июля 2023

В Кургане автомобиль врезался в столб

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, гибдд, дпс, автомобильный поток, дорожная безопасность
В Кургане легковой автомобиль врезался в столб на улице Бурова-Петрова Фото:

В Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК «Курган».

«Водитель погиб в ДТП на улице Бурова-Петрова в Кургане. Машина залетела на островок безопасности и врезалась в столб», — написано в посте. К посту прикреплено видео с места ДТП, которое прислали подписчики.

Уточняется, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. В посте отмечается, что водителю предположительно стало плохо за рулем.

В ОГИБДД УМВД России по городу Кургану URA.RU подтвердили, что в ДТП на улице Бурова-Петрова погиб водитель 1966 года рождения. По данным ведомства, авария произошла в 11 часов 50 минут.

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В Кургане на улице Бурова-Петрова легковой автомобиль врезался в столб. Водитель погиб. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК «Курган». «Водитель погиб в ДТП на улице Бурова-Петрова в Кургане. Машина залетела на островок безопасности и врезалась в столб», — написано в посте. К посту прикреплено видео с места ДТП, которое прислали подписчики. Уточняется, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. В посте отмечается, что водителю предположительно стало плохо за рулем. В ОГИБДД УМВД России по городу Кургану URA.RU подтвердили, что в ДТП на улице Бурова-Петрова погиб водитель 1966 года рождения. По данным ведомства, авария произошла в 11 часов 50 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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