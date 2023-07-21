В Екатеринбурге шеф-повар Ивлев объяснил, почему все надсмехаются над готовкой Юлии Высоцкой

Шеф Ивлев объяснил критику кулинарных навыков Юлии Высоцкой ошибкой шеф-редактора шоу «Едим дома»

22 июля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

По словам Константина Ивлева, в современное время всем нужен хайп Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущая программы «Едим Дома» Юлия Высоцкая, которую весной этого года пользователи соцсетей уличили в том, что она якобы не умеет готовить, попала под шквал критики только из-за того, что ее подставил шеф-редактор кулинарного шоу. Он допускал выход в эфир серии, где у Высоцкой получались неудачные блюда. Таким мнением звездный шеф-повар поделился с журналистами на фестивале «Да, шеф!» в Екатеринбурге. «Она не виновата в тех ляпах, шеф-редактор должен был отслеживать эту работу. Юлия однозначно умеет готовить. Но мы живем в то время, когда хайп, к сожалению, иногда нужен. Отрицательный опыт — тоже опыт. Она за эти годы научилась готовить», — вступился за коллегу Ивлев. Весной 2023 года пользователи интернета начали обсуждать выпуски «Едим дома», в которых Высоцкая готовила подгоревшие сырники и «фирменный» суп из панцирей раков, при этом нахваливая их. Россияне сильно удивились тому факту, что ведущая часто создавала неудачные блюда, но в начале 2010-х считалась авторитетным кулинаром.

Телеведущая программы «Едим Дома» Юлия Высоцкая, которую весной этого года пользователи соцсетей уличили в том, что она якобы не умеет готовить, попала под шквал критики только из-за того, что ее подставил шеф-редактор кулинарного шоу. Он допускал выход в эфир серии, где у Высоцкой получались неудачные блюда. Таким мнением звездный шеф-повар поделился с журналистами на фестивале «Да, шеф!» в Екатеринбурге. «Она не виновата в тех ляпах, шеф-редактор должен был отслеживать эту работу. Юлия однозначно умеет готовить. Но мы живем в то время, когда хайп, к сожалению, иногда нужен. Отрицательный опыт — тоже опыт. Она за эти годы научилась готовить», — вступился за коллегу Ивлев. Весной 2023 года пользователи интернета начали обсуждать выпуски «Едим дома», в которых Высоцкая готовила подгоревшие сырники и «фирменный» суп из панцирей раков, при этом нахваливая их. Россияне сильно удивились тому факту, что ведущая часто создавала неудачные блюда, но в начале 2010-х считалась авторитетным кулинаром.