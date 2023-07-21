21 июля 2023

Рейс из Челябинска в Ереван, которым заинтересовалась прокуратура, вылетел с задержкой в пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Вылет рейса WZ 1225 был задержан по технической причине Фото:

Из челябинского аэропорта Баландино с задержкой в пять с половиной часов вылетел авиарейс в Ереван (Армения). Информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс WZ 1225 по маршруту Челябинск — Ереван авиакомпании „Red Wings“ по расписанию должен был отправиться в 11:10. Расчетное время вылета — 16:36», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта Баландино имени Игоря Курчатова.

Ранее Челябинская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Челябинск — Ереван (Армения). Об этом сообщалось в официальном telegram-канале ведомства. Посадку на рейс ожидали 87 пассажиров. Вылет был задержан по технической причине.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из челябинского аэропорта Баландино с задержкой в пять с половиной часов вылетел авиарейс в Ереван (Армения). Информация появилась на онлайн-табло аэропорта. «Рейс WZ 1225 по маршруту Челябинск — Ереван авиакомпании „Red Wings“ по расписанию должен был отправиться в 11:10. Расчетное время вылета — 16:36», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта Баландино имени Игоря Курчатова. Ранее Челябинская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Челябинск — Ереван (Армения). Об этом сообщалось в официальном telegram-канале ведомства. Посадку на рейс ожидали 87 пассажиров. Вылет был задержан по технической причине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...