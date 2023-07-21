Рейс из Челябинска в Ереван, которым заинтересовалась прокуратура, вылетел с задержкой в пять часов

Из челябинского аэропорта Баландино с задержкой в пять с половиной часов вылетел авиарейс в Ереван (Армения). Информация появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Рейс WZ 1225 по маршруту Челябинск — Ереван авиакомпании „Red Wings“ по расписанию должен был отправиться в 11:10. Расчетное время вылета — 16:36», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта Баландино имени Игоря Курчатова.
Ранее Челябинская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса Челябинск — Ереван (Армения). Об этом сообщалось в официальном telegram-канале ведомства. Посадку на рейс ожидали 87 пассажиров. Вылет был задержан по технической причине.
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