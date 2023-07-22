Атака на машину была совершена с помощью дрона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Машина депутата Госдумы Александра Бородая 21 июля попала под артобстрел ВСУ при выезде с передовых позиций. Враг нанес три выстрела, корректируя удары с дрона. Об этом сообщает «Союз Добровольцев Донбасса».
«Третьим выстрелом осколками задело машину [Бородая] в „спину“. Удар на себя приняли два офицера штаба. <…> Водитель и комбриг не пострадали», — пишет telegram-канал. Уточняется, что ВСУ корректировали удар с помощью БПЛА. Противник не достиг своих целей, так как все остались живы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.