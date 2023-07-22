Машина депутата Госдумы попала под артобстрел ВСУ. Фото, видео

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Атака на машину была совершена с помощью дрона Фото:
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Машина депутата Госдумы Александра Бородая 21 июля попала под артобстрел ВСУ при выезде с передовых позиций. Враг нанес три выстрела, корректируя удары с дрона. Об этом сообщает «Союз Добровольцев Донбасса».

«Третьим выстрелом осколками задело машину [Бородая] в „спину“. Удар на себя приняли два офицера штаба. <…> Водитель и комбриг не пострадали», — пишет telegram-канал. Уточняется, что ВСУ корректировали удар с помощью БПЛА. Противник не достиг своих целей, так как все остались живы.

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Машина депутата Госдумы Александра Бородая 21 июля попала под артобстрел ВСУ при выезде с передовых позиций. Враг нанес три выстрела, корректируя удары с дрона. Об этом сообщает «Союз Добровольцев Донбасса». «Третьим выстрелом осколками задело машину [Бородая] в „спину“. Удар на себя приняли два офицера штаба. <…> Водитель и комбриг не пострадали», — пишет telegram-канал. Уточняется, что ВСУ корректировали удар с помощью БПЛА. Противник не достиг своих целей, так как все остались живы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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