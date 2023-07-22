Машина депутата Госдумы попала под артобстрел ВСУ. Фото, видео

22 июля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Атака на машину была совершена с помощью дрона Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Машина депутата Госдумы Александра Бородая 21 июля попала под артобстрел ВСУ при выезде с передовых позиций. Враг нанес три выстрела, корректируя удары с дрона. Об этом сообщает «Союз Добровольцев Донбасса». «Третьим выстрелом осколками задело машину [Бородая] в „спину“. Удар на себя приняли два офицера штаба. <…> Водитель и комбриг не пострадали», — пишет telegram-канал. Уточняется, что ВСУ корректировали удар с помощью БПЛА. Противник не достиг своих целей, так как все остались живы. Фото: telegram-канал «Союз Добровольцев Донбасса»

Машина депутата Госдумы Александра Бородая 21 июля попала под артобстрел ВСУ при выезде с передовых позиций. Враг нанес три выстрела, корректируя удары с дрона. Об этом сообщает «Союз Добровольцев Донбасса». «Третьим выстрелом осколками задело машину [Бородая] в „спину“. Удар на себя приняли два офицера штаба. <…> Водитель и комбриг не пострадали», — пишет telegram-канал. Уточняется, что ВСУ корректировали удар с помощью БПЛА. Противник не достиг своих целей, так как все остались живы.