Священник назвал суррогатное материнство «неблагополучным экспериментом»

Священник Русской православной церкви высказался против суррогатного материнства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суррогатное материнство является неблагополучным экспериментом, поскольку превратилось в коммерческую услугу. Эта услуга не предполагает дальнейшее воспитание ребенка суррогатной матерью. Об этом заявил священнослужитель Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, Николай Савченко.

«Это есть оскорбление материнства. Тем семьям, которые не могут родить своего собственного ребенка, лучше усыновить ребенка, чем производить такой неблагополучный эксперимент», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Савченко.

По словам клирика, Русская православная церковь (РПЦ) выступает против суррогатного материнства. Савченко подчеркнул, что из-за него происходит преднамеренный разрыв между матерью и ребенком.

Ранее РПЦ выступила против предоставления материнского капитала семьям, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. Об этом рассказал митрополит Волоколамский Иларион.