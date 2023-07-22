Священник назвал суррогатное материнство «неблагополучным экспериментом»

Суррогатное материнство является неблагополучным экспериментом, поскольку превратилось в коммерческую услугу. Эта услуга не предполагает дальнейшее воспитание ребенка суррогатной матерью. Об этом заявил священнослужитель Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, Николай Савченко.
«Это есть оскорбление материнства. Тем семьям, которые не могут родить своего собственного ребенка, лучше усыновить ребенка, чем производить такой неблагополучный эксперимент», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Савченко.
По словам клирика, Русская православная церковь (РПЦ) выступает против суррогатного материнства. Савченко подчеркнул, что из-за него происходит преднамеренный разрыв между матерью и ребенком.
Ранее РПЦ выступила против предоставления материнского капитала семьям, которые воспользовались услугами суррогатных матерей. Об этом рассказал митрополит Волоколамский Иларион.
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