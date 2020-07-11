В РПЦ предложили законодательно запретить суррогатное материнство

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Интервью с новым митрополитом Курганской и Белозерской епархий Даниилом (Александром Григорьевичем Доровских). Курган, митрополит, рпц, митрополит даниил, православие
В РПЦ считают, что суррогатное материнство — это безнравственное явление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суррогатное материнство нужно запретить на законодательном уровне. Такое мнение высказал глава синодального отдела внешних церковных связей Иларион.

«Дети становятся предметом торговли и, с точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна», — высказался Иларион в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это «уродливое явление». Иларион отметил, что нужно выпустить закон, запрещающий суррогатное материнство.

Ранее в РПЦ заявили об отношении к секс-меньшинствам. Сообщалось, что церковь не выступает за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств. При этом РПЦ хочет сохранить нравственные нормы, которые строились веками, но не будет подвергать людей гонениям. По словам митрополита Волоколамского Илариона, вернуть гомосексуалов к традиционной сексуальной ориентации способно воцерковление, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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