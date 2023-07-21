21 июля 2023

В Тюменской область мотоциклист на большой скорости врезался в машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
В результате аварии пострадал водитель мотоцикла Фото:

В Тюменской области на седьмом километре села Муллаши мотоцикл на большой скорости ударился об автомобиль. Об этом сообщила противопожарная служба региона.

«Автомобиль „Нива“ ехала со стороны города, со второстепенной дороги выехал спортивный мотоцикл и на большой скорости ударился об авто. В результате аварии сильно пострадал мотоциклист», — написало ведомство в telegram-канале.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и ДПС. А также противопожарная служба региона отдельный пост села Муллаши

.

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В Тюменской области на седьмом километре села Муллаши мотоцикл на большой скорости ударился об автомобиль. Об этом сообщила противопожарная служба региона. «Автомобиль „Нива“ ехала со стороны города, со второстепенной дороги выехал спортивный мотоцикл и на большой скорости ударился об авто. В результате аварии сильно пострадал мотоциклист», — написало ведомство в telegram-канале. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и ДПС. А также противопожарная служба региона отдельный пост села Муллаши .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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