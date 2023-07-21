В результате аварии пострадал водитель мотоцикла Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюменской области на седьмом километре села Муллаши мотоцикл на большой скорости ударился об автомобиль. Об этом сообщила противопожарная служба региона.

«Автомобиль „Нива“ ехала со стороны города, со второстепенной дороги выехал спортивный мотоцикл и на большой скорости ударился об авто. В результате аварии сильно пострадал мотоциклист», — написало ведомство в telegram-канале.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и ДПС. А также противопожарная служба региона отдельный пост села Муллаши

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