В Екатеринбурге грузовик влетел в буксируемую легковушку. Фото

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге грузовик врезался в две лкегковушки
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ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск, дтп, авария
Водители легковушек пострадали при столкновении (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в два легковых автомобиля, один из которых буксировался на тросе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«На Кольцовском тракте возле заправки «Газпромнефть» автомобиль «Ваз 2110» тянул «Форд» на буксировочном тросе. Остановившись на дороге, после обрыва троса, в легковушки влетел грузовик «Пятерочки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП пострадали оба водителя легковых машин. Управлявший «Ваз 2110» получил черепно-мозговую травму и перелом левой голени, у водителя «Форд» диагностированы сотрясение головного мозга и травма головы. Пострадавшие доставлены в 36 ГКБ.

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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в два легковых автомобиля, один из которых буксировался на тросе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «На Кольцовском тракте возле заправки «Газпромнефть» автомобиль «Ваз 2110» тянул «Форд» на буксировочном тросе. Остановившись на дороге, после обрыва троса, в легковушки влетел грузовик «Пятерочки», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате ДТП пострадали оба водителя легковых машин. Управлявший «Ваз 2110» получил черепно-мозговую травму и перелом левой голени, у водителя «Форд» диагностированы сотрясение головного мозга и травма головы. Пострадавшие доставлены в 36 ГКБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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