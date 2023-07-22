В Екатеринбурге грузовик влетел в буксируемую легковушку. Фото

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге грузовик врезался в две лкегковушки

22 июля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Водители легковушек пострадали при столкновении (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в два легковых автомобиля, один из которых буксировался на тросе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «На Кольцовском тракте возле заправки «Газпромнефть» автомобиль «Ваз 2110» тянул «Форд» на буксировочном тросе. Остановившись на дороге, после обрыва троса, в легковушки влетел грузовик «Пятерочки», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате ДТП пострадали оба водителя легковых машин. Управлявший «Ваз 2110» получил черепно-мозговую травму и перелом левой голени, у водителя «Форд» диагностированы сотрясение головного мозга и травма головы. Пострадавшие доставлены в 36 ГКБ.

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в два легковых автомобиля, один из которых буксировался на тросе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «На Кольцовском тракте возле заправки «Газпромнефть» автомобиль «Ваз 2110» тянул «Форд» на буксировочном тросе. Остановившись на дороге, после обрыва троса, в легковушки влетел грузовик «Пятерочки», — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате ДТП пострадали оба водителя легковых машин. Управлявший «Ваз 2110» получил черепно-мозговую травму и перелом левой голени, у водителя «Форд» диагностированы сотрясение головного мозга и травма головы. Пострадавшие доставлены в 36 ГКБ.