В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием грузовика, который врезался в два легковых автомобиля, один из которых буксировался на тросе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
«На Кольцовском тракте возле заправки «Газпромнефть» автомобиль «Ваз 2110» тянул «Форд» на буксировочном тросе. Остановившись на дороге, после обрыва троса, в легковушки влетел грузовик «Пятерочки», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП пострадали оба водителя легковых машин. Управлявший «Ваз 2110» получил черепно-мозговую травму и перелом левой голени, у водителя «Форд» диагностированы сотрясение головного мозга и травма головы. Пострадавшие доставлены в 36 ГКБ.
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