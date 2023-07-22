Европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе.
«Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее. Жизнь на континенте быстро теряет блеск из-за того, что европейцы видят, как их покупательная способность тает», — указано в
Газета отмечает, что французы теперь едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина. Испанцы скупятся на оливковое масло, а по всей Германии потребление мяса и молока упало до самого низкого уровня за последние три десятилетия.
Предпосылки к текущей ситуации зрели в Европе давно, уверены авторы материала. По их словам, местное население стремится меньше работать и больше получать, что оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в регионе. Удорожание энергии и продуктовых товаров только усугубило назревавший кризис. В издании отмечают, что действия правительств стран Европы привели к ухудшению финансового положения потребителей.
Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покуют у США за большие деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции коллективного Запада в отношении России сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру».
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