22 июля 2023

WSJ: европейцы столкнулись с новой для себя экономической реальностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейцы становятся беднее Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе.

«Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее. Жизнь на континенте быстро теряет блеск из-за того, что европейцы видят, как их покупательная способность тает», — указано в публикации The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что французы теперь едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина. Испанцы скупятся на оливковое масло, а по всей Германии потребление мяса и молока упало до самого низкого уровня за последние три десятилетия.

Предпосылки к текущей ситуации зрели в Европе давно, уверены авторы материала. По их словам, местное население стремится меньше работать и больше получать, что оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в регионе. Удорожание энергии и продуктовых товаров только усугубило назревавший кризис. В издании отмечают, что действия правительств стран Европы привели к ухудшению финансового положения потребителей.

Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покуют у США за большие деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции коллективного Запада в отношении России сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру».

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Европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе. «Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее. Жизнь на континенте быстро теряет блеск из-за того, что европейцы видят, как их покупательная способность тает», — указано в публикации The Wall Street Journal. Газета отмечает, что французы теперь едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина. Испанцы скупятся на оливковое масло, а по всей Германии потребление мяса и молока упало до самого низкого уровня за последние три десятилетия. Предпосылки к текущей ситуации зрели в Европе давно, уверены авторы материала. По их словам, местное население стремится меньше работать и больше получать, что оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в регионе. Удорожание энергии и продуктовых товаров только усугубило назревавший кризис. В издании отмечают, что действия правительств стран Европы привели к ухудшению финансового положения потребителей. Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покуют у США за большие деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции коллективного Запада в отношении России сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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