WSJ: европейцы столкнулись с новой для себя экономической реальностью

23 июля 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Европейцы становятся беднее Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе. «Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее. Жизнь на континенте быстро теряет блеск из-за того, что европейцы видят, как их покупательная способность тает», — указано в публикации The Wall Street Journal. Газета отмечает, что французы теперь едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина. Испанцы скупятся на оливковое масло, а по всей Германии потребление мяса и молока упало до самого низкого уровня за последние три десятилетия. Предпосылки к текущей ситуации зрели в Европе давно, уверены авторы материала. По их словам, местное население стремится меньше работать и больше получать, что оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в регионе. Удорожание энергии и продуктовых товаров только усугубило назревавший кризис. В издании отмечают, что действия правительств стран Европы привели к ухудшению финансового положения потребителей. Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покуют у США за большие деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции коллективного Запада в отношении России сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе. «Европейцы столкнулись с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее. Жизнь на континенте быстро теряет блеск из-за того, что европейцы видят, как их покупательная способность тает», — указано в публикации The Wall Street Journal. Газета отмечает, что французы теперь едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина. Испанцы скупятся на оливковое масло, а по всей Германии потребление мяса и молока упало до самого низкого уровня за последние три десятилетия. Предпосылки к текущей ситуации зрели в Европе давно, уверены авторы материала. По их словам, местное население стремится меньше работать и больше получать, что оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в регионе. Удорожание энергии и продуктовых товаров только усугубило назревавший кризис. В издании отмечают, что действия правительств стран Европы привели к ухудшению финансового положения потребителей. Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покуют у США за большие деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции коллективного Запада в отношении России сильно ударили по Европе, сообщает «Дни.ру».