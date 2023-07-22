Ilta-Sanomat: финский торговый поселок Zsar обанкротился без туристов из России

Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village вблизи с границей России обанкротилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года.
«Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар», — заявил Томминен, передает газета Ilta-Sanomat. Он объяснил, что поток российских туристов сначала прекратился из-за пандемии коронавируса, а потом началась спецоперация на Украине.
По данным издания, финская Налоговая администрация уже подала заявление о банкротстве. «Сейчас детская площадка похожа на Чернобыль», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что Финляндия потратит 6 миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Сейчас страна отгородилась от РФ забором, напоминающим «садовый заборчик», пишет «Царьград». Там уточнили, что сооружение длиной 200 километров будет построено в течении трех — четырех лет.
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