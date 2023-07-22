22 июля 2023

Ilta-Sanomat: финский торговый поселок Zsar обанкротился без туристов из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытые магазины в ТЦ Кристалл. Тюмень, магазин закрыт, торговый центр, тц, магазины закрыты, закрыты магазины
Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village обанкротилась из-за отсутствия российских клиентов Фото:

Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village вблизи с границей России обанкротилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года.

«Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар», — заявил Томминен, передает газета Ilta-Sanomat. Он объяснил, что поток российских туристов сначала прекратился из-за пандемии коронавируса, а потом началась спецоперация на Украине.

По данным издания, финская Налоговая администрация уже подала заявление о банкротстве. «Сейчас детская площадка похожа на Чернобыль», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Финляндия потратит 6 миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Сейчас страна отгородилась от РФ забором, напоминающим «садовый заборчик», пишет «Царьград». Там уточнили, что сооружение длиной 200 километров будет построено в течении трех — четырех лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финская аутлет-деревня Zsar Outlet Village вблизи с границей России обанкротилась из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказал менеджер по недвижимости Микко Томминен, работающий в комплексе с 2019 года. «Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов — смертельный удар», — заявил Томминен, передает газета Ilta-Sanomat. Он объяснил, что поток российских туристов сначала прекратился из-за пандемии коронавируса, а потом началась спецоперация на Украине. По данным издания, финская Налоговая администрация уже подала заявление о банкротстве. «Сейчас детская площадка похожа на Чернобыль», — говорится в материале. Ранее стало известно, что Финляндия потратит 6 миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Сейчас страна отгородилась от РФ забором, напоминающим «садовый заборчик», пишет «Царьград». Там уточнили, что сооружение длиной 200 километров будет построено в течении трех — четырех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...