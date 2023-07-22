Взрывы были слышны в районе порта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Telegram-каналы сообщили о взрывах в Одессе в ночь на 23 июля. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно о произошедшем.
- Ряд telegram-каналов, в том числе «Политика страны», писали о звуках взрывов в Одессе. Там также сообщили о работе ПВО, ссылаясь на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
- Глава ОВА Олег Кипер в своем telegram-канале призвал жителей оставаться в укрытиях, не снимать работу ПВО и не распространять фото и видео в соцсетях.
- Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал видео одного из жителей региона, на котором видны пуски ракет якобы из Севастополя.
- Ряд telegram-каналов, в том числе украинские, писали о том, что взрывы были слышны в районе одесского порта. По данным «Политики страны», ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре.
- Украинские ракеты С-300 падают на землю после запуска, сообщил telegram-канал «Военная хроника». Там отметили, что зарубежные комплексы ПВО для отражения ударов ВСУ не применяют. Уточнялось, что, предположительно, не менее трех ракет С-300 упали после старта, еще две не смогли поразить цели в воздухе и взорвались через несколько секунд после запуска. Все это указывает на их сильный износ и неправильное хранение, отметили в «Военной хронике».
- В украинских telegram-каналах писали о повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе, главного храма города.
- По данным главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, собор был поврежден в результате работы украинской ПВО.
Повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате работы украинской ПВО
Повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате работы украинской ПВО
Минобороны РФ не сообщало об ударах по инфраструктуре Одессы в ночь на 23 июля. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации. При этом атаки по объектам Одессы были в последние несколько дней. Российские силы ударили по военным объектам в районе Одессы 19 июля, сообщали в ведомстве. 20 июля в Минобороны РФ докладывали об ударах возмездия по Одессе и Николаеву.
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