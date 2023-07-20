Минобороны доложило об ударах возмездия по Одессе и Николаеву

В течение ночи Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по районам вокруг городов Одесса и Николаев. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием по районам вокруг Одессы и Николаева», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удары наносились по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска в Одесской области. Кроме того, в районе города Николаев были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинских Вооруженных сил. Результаты удара соответствуют поставленным целям, все заданные объекты были поражены, заключили в Минобороны.
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