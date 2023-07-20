Минобороны доложило об ударах возмездия по Одессе и Николаеву

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
В результате ударов все объекты были поражены, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В течение ночи Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по районам вокруг городов Одесса и Николаев. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием по районам вокруг Одессы и Николаева», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удары наносились по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска в Одесской области. Кроме того, в районе города Николаев были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинских Вооруженных сил. Результаты удара соответствуют поставленным целям, все заданные объекты были поражены, заключили в Минобороны.

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В течение ночи Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по районам вокруг городов Одесса и Николаев. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием по районам вокруг Одессы и Николаева», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что удары наносились по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска в Одесской области. Кроме того, в районе города Николаев были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинских Вооруженных сил. Результаты удара соответствуют поставленным целям, все заданные объекты были поражены, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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