22 июля 2023

Часть свердловского города осталась без горячей воды

В южной части Заречного отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, горячую воду вернут жителям 24 июля Фото:

В южной части Заречного (Свердловская область) утром 23 июля отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня в связи с аварией на трубопроводе отключено горячее водоснабжении в южной части Заречного», — написала пресс-служба мэрии Заречного в Telegram. Как долго не будет воды, не уточняется.

В сообществе «Белка ТВ» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ЕДДС пишут, что воды не будет до 24 июля. По окончании работ в горячей воде возможно присутствие ржавчины, добавили в мэрии.

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В южной части Заречного (Свердловская область) утром 23 июля отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня в связи с аварией на трубопроводе отключено горячее водоснабжении в южной части Заречного», — написала пресс-служба мэрии Заречного в Telegram. Как долго не будет воды, не уточняется. В сообществе «Белка ТВ» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ЕДДС пишут, что воды не будет до 24 июля. По окончании работ в горячей воде возможно присутствие ржавчины, добавили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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