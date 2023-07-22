Часть свердловского города осталась без горячей воды

Предположительно, горячую воду вернут жителям 24 июля
В южной части Заречного (Свердловская область) утром 23 июля отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня в связи с аварией на трубопроводе отключено горячее водоснабжении в южной части Заречного», — написала пресс-служба мэрии Заречного в Telegram. Как долго не будет воды, не уточняется.
В сообществе «Белка ТВ» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ЕДДС пишут, что воды не будет до 24 июля. По окончании работ в горячей воде возможно присутствие ржавчины, добавили в мэрии.
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