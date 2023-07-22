22 июля 2023
21 июля 2023

В ЯНАО утонули рыбак и отдыхающий

В ЯНА утонули рыбак и отдыхающий
© Служба новостей «URA.RU»
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Речной транспорт на реке Кама. Пермь, мчс, кама, спасатели, катер, патруль, гимс, лето
На данный момент ведутся поиски обоих тел Фото:

В ЯНАО на 115-м километре реки Таз 22 июля при проверке сетей утонул рыболов, а позже, 23 июля, на реке Пур утонул отдыхающий. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«В районе рыболовецких угодий Саньков-Мара 22 июля в 15:05 поступила информация о том, что на 115 километре реки Таз, в 5 метрах от берега, во время проверки сетей, при очевидных обстоятельствах утонул мужчина 1991 года рождения, житель села Находка», — рассказали в ведомстве.

Чуть позже в Тарко-Сале 23 июля в 02:38 поступила информация о том, что в районе городского пляжа на реке Пур утонул мужчина 1960 года рождения. В обоих случаях на данный момент ведутся поиски тел.

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В ЯНАО на 115-м километре реки Таз 22 июля при проверке сетей утонул рыболов, а позже, 23 июля, на реке Пур утонул отдыхающий. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «В районе рыболовецких угодий Саньков-Мара 22 июля в 15:05 поступила информация о том, что на 115 километре реки Таз, в 5 метрах от берега, во время проверки сетей, при очевидных обстоятельствах утонул мужчина 1991 года рождения, житель села Находка», — рассказали в ведомстве. Чуть позже в Тарко-Сале 23 июля в 02:38 поступила информация о том, что в районе городского пляжа на реке Пур утонул мужчина 1960 года рождения. В обоих случаях на данный момент ведутся поиски тел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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