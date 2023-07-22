В ЯНАО утонули рыбак и отдыхающий

В ЯНА утонули рыбак и отдыхающий

На данный момент ведутся поиски обоих тел Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО на 115-м километре реки Таз 22 июля при проверке сетей утонул рыболов, а позже, 23 июля, на реке Пур утонул отдыхающий. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«В районе рыболовецких угодий Саньков-Мара 22 июля в 15:05 поступила информация о том, что на 115 километре реки Таз, в 5 метрах от берега, во время проверки сетей, при очевидных обстоятельствах утонул мужчина 1991 года рождения, житель села Находка», — рассказали в ведомстве.

Чуть позже в Тарко-Сале 23 июля в 02:38 поступила информация о том, что в районе городского пляжа на реке Пур утонул мужчина 1960 года рождения. В обоих случаях на данный момент ведутся поиски тел.