МО РФ: ВСУ пытались наступать 23 раза на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины совершили безуспешные попытки наступления на четырех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение суток ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях», — сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что на краснолиманском направлении были отражены шесть атак и пресечена деятельность украинских диверсантов, а потери ВСУ составили более 130 военных.
Как сообщили в ведомстве, на южнодонецком направлении была отражена атака украинцев в районе новомихайловки ДНР, а на донецком направлении отражены 14 атак противника. На запорожском направлении оказались отражены две атаки, в районе Новоивановки ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны ВСУ.
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