МО РФ: ВСУ пытались наступать 23 раза на четырех направлениях

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
На краснолиманском направлении были отражены шесть атак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины совершили безуспешные попытки наступления на четырех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях», — сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что на краснолиманском направлении были отражены шесть атак и пресечена деятельность украинских диверсантов, а потери ВСУ составили более 130 военных.

Как сообщили в ведомстве, на южнодонецком направлении была отражена атака украинцев в районе новомихайловки ДНР, а на донецком направлении отражены 14 атак противника. На запорожском направлении оказались отражены две атаки, в районе Новоивановки ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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Вооруженные силы Украины совершили безуспешные попытки наступления на четырех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение суток ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях», — сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что на краснолиманском направлении были отражены шесть атак и пресечена деятельность украинских диверсантов, а потери ВСУ составили более 130 военных. Как сообщили в ведомстве, на южнодонецком направлении была отражена атака украинцев в районе новомихайловки ДНР, а на донецком направлении отражены 14 атак противника. На запорожском направлении оказались отражены две атаки, в районе Новоивановки ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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