Лукашенко заявил, что его начала напрягать ЧВК «Вагнер»

23 июля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко высказался о ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЧВК «Вагнер» начала напрягать белорусские власти, в частности президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил сам белорусский президент на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Нас начали „напрягать“ вагнеровцы — хотят на Запад», — сказал Александр Лукашенко, отметив, что бойцы хотят уничтожить западную военную технику в Польше, передает telegram-канал «Пул Первого». Белорусский президент также отметил, что у ЧВК «Вагнер» сейчас «плохие настроения», поэтому он оставляет их в центре страны во избежание происшествий.

ЧВК «Вагнер» начала напрягать белорусские власти, в частности президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил сам белорусский президент на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Нас начали „напрягать“ вагнеровцы — хотят на Запад», — сказал Александр Лукашенко, отметив, что бойцы хотят уничтожить западную военную технику в Польше, передает telegram-канал «Пул Первого». Белорусский президент также отметил, что у ЧВК «Вагнер» сейчас «плохие настроения», поэтому он оставляет их в центре страны во избежание происшествий.