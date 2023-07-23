Лукашенко заявил, что его начала напрягать ЧВК «Вагнер»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко высказался о ЧВК «Вагнер» Фото:

ЧВК «Вагнер» начала напрягать белорусские власти, в частности президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил сам белорусский президент на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Нас начали „напрягать“ вагнеровцы — хотят на Запад», — сказал Александр Лукашенко, отметив, что бойцы хотят уничтожить западную военную технику в Польше, передает telegram-канал «Пул Первого». Белорусский президент также отметил, что у ЧВК «Вагнер» сейчас «плохие настроения», поэтому он оставляет их в центре страны во избежание происшествий.

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ЧВК «Вагнер» начала напрягать белорусские власти, в частности президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил сам белорусский президент на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Нас начали „напрягать“ вагнеровцы — хотят на Запад», — сказал Александр Лукашенко, отметив, что бойцы хотят уничтожить западную военную технику в Польше, передает telegram-канал «Пул Первого». Белорусский президент также отметил, что у ЧВК «Вагнер» сейчас «плохие настроения», поэтому он оставляет их в центре страны во избежание происшествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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