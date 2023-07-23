Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться «на ходу»

Папа Римский Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом (на фото)
Папа Римский Франциск перед своей поездкой в Монголию планирует по пути встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в московском аэропорту. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Папа [Римский] предлагает <…> встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он [Франциск] полетит в Монголию», — уточнил Леонид Севастьянов в разговоре с ТАСС. Отмечается, что аэропорт является нейтральной зоной и данная встреча не вызвала бы недовольство со стороны тех, кто был против встречи представителей духовенства.
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