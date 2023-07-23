Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться «на ходу»

Папа Римский Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом в московском аэропорту
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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
Папа Римский Франциск хочет встретиться с патриархом Кириллом (на фото) Фото:

Папа Римский Франциск перед своей поездкой в Монголию планирует по пути встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в московском аэропорту. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа [Римский] предлагает <…> встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он [Франциск] полетит в Монголию», — уточнил Леонид Севастьянов в разговоре с ТАСС. Отмечается, что аэропорт является нейтральной зоной и данная встреча не вызвала бы недовольство со стороны тех, кто был против встречи представителей духовенства.

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Папа Римский Франциск перед своей поездкой в Монголию планирует по пути встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в московском аэропорту. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. «Папа [Римский] предлагает <…> встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он [Франциск] полетит в Монголию», — уточнил Леонид Севастьянов в разговоре с ТАСС. Отмечается, что аэропорт является нейтральной зоной и данная встреча не вызвала бы недовольство со стороны тех, кто был против встречи представителей духовенства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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