22 июля 2023
21 июля 2023

В ЯНАО увеличилось количество рейсов в отдаленные территории региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, вертолет, ми 8, ютэйр, вынужденная посадка
Дополнительные рейсы запустили для обеспечения доступности авиаперевозок Фото:

На территории ЯНАО на этот год правительство округа увеличило в межсезонье количество вертолетных рейсов по маршруту Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

«Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры в целях обеспечения доступности авиаперевозок для жителей отдаленных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год правительством региона увеличено в межсезонье количество вертолетных рейсов. Маршруты: Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Ямал» планировала запустить дополнительные вертолетные авиарейсы из поселков Яр-Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард. Новые рейсы должны были запустить в период распутицы.

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На территории ЯНАО на этот год правительство округа увеличило в межсезонье количество вертолетных рейсов по маршруту Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры в целях обеспечения доступности авиаперевозок для жителей отдаленных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год правительством региона увеличено в межсезонье количество вертолетных рейсов. Маршруты: Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Ямал» планировала запустить дополнительные вертолетные авиарейсы из поселков Яр-Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард. Новые рейсы должны были запустить в период распутицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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