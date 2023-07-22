В ЯНАО увеличилось количество рейсов в отдаленные территории региона

23 июля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Дополнительные рейсы запустили для обеспечения доступности авиаперевозок Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории ЯНАО на этот год правительство округа увеличило в межсезонье количество вертолетных рейсов по маршруту Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры в целях обеспечения доступности авиаперевозок для жителей отдаленных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год правительством региона увеличено в межсезонье количество вертолетных рейсов. Маршруты: Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Ямал» планировала запустить дополнительные вертолетные авиарейсы из поселков Яр-Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард. Новые рейсы должны были запустить в период распутицы.

На территории ЯНАО на этот год правительство округа увеличило в межсезонье количество вертолетных рейсов по маршруту Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры в целях обеспечения доступности авиаперевозок для жителей отдаленных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год правительством региона увеличено в межсезонье количество вертолетных рейсов. Маршруты: Салехард — Шурышкары — Восяхово — Мужи и в обратном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Ямал» планировала запустить дополнительные вертолетные авиарейсы из поселков Яр-Сале, Новый Порт, Мыс Каменный и Сеяха в Салехард. Новые рейсы должны были запустить в период распутицы.