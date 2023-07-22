22 июля 2023
21 июля 2023

В Тюменской области увеличили количество авиарейсов в отдаленные пункты региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, авиатехника
Была проведена замена воздушного судна на Ми-8 АМТ Фото:

В Тюменской области увеличили количество маршрутов на 2023 год в населенные пункты Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

«В Тюменской области в результате непрерывного надзорного сопровождения регулярного авиасообщения в отдаленные населенные пункты Тобольского района и принятых, в связи с этим мер увеличена маршрутная сеть на 2023 год в населенных пунктах Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Также была проведена замена воздушного судна по маршруту «Тобольск-Ишменево-Иземеть-Ачиры-Тобольск»: с вертолета Ми-8Т на более новый. Судно идет с большей грузоподъемностью вертолет — Ми-8 АМТб дополнили в ведомстве.

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В Тюменской области увеличили количество маршрутов на 2023 год в населенные пункты Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «В Тюменской области в результате непрерывного надзорного сопровождения регулярного авиасообщения в отдаленные населенные пункты Тобольского района и принятых, в связи с этим мер увеличена маршрутная сеть на 2023 год в населенных пунктах Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Также была проведена замена воздушного судна по маршруту «Тобольск-Ишменево-Иземеть-Ачиры-Тобольск»: с вертолета Ми-8Т на более новый. Судно идет с большей грузоподъемностью вертолет — Ми-8 АМТб дополнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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