В Тюменской области увеличили количество авиарейсов в отдаленные пункты региона

В Тюменской области увеличили количество маршрутов на 2023 год в населенные пункты Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.
«В Тюменской области в результате непрерывного надзорного сопровождения регулярного авиасообщения в отдаленные населенные пункты Тобольского района и принятых, в связи с этим мер увеличена маршрутная сеть на 2023 год в населенных пунктах Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
Также была проведена замена воздушного судна по маршруту «Тобольск-Ишменево-Иземеть-Ачиры-Тобольск»: с вертолета Ми-8Т на более новый. Судно идет с большей грузоподъемностью вертолет — Ми-8 АМТб дополнили в ведомстве.
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