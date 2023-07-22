В Тюменской области увеличили количество авиарейсов в отдаленные пункты региона

23 июля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Была проведена замена воздушного судна на Ми-8 АМТ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области увеличили количество маршрутов на 2023 год в населенные пункты Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «В Тюменской области в результате непрерывного надзорного сопровождения регулярного авиасообщения в отдаленные населенные пункты Тобольского района и принятых, в связи с этим мер увеличена маршрутная сеть на 2023 год в населенных пунктах Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Также была проведена замена воздушного судна по маршруту «Тобольск-Ишменево-Иземеть-Ачиры-Тобольск»: с вертолета Ми-8Т на более новый. Судно идет с большей грузоподъемностью вертолет — Ми-8 АМТб дополнили в ведомстве.

В Тюменской области увеличили количество маршрутов на 2023 год в населенные пункты Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура. «В Тюменской области в результате непрерывного надзорного сопровождения регулярного авиасообщения в отдаленные населенные пункты Тобольского района и принятых, в связи с этим мер увеличена маршрутная сеть на 2023 год в населенных пунктах Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Также была проведена замена воздушного судна по маршруту «Тобольск-Ишменево-Иземеть-Ачиры-Тобольск»: с вертолета Ми-8Т на более новый. Судно идет с большей грузоподъемностью вертолет — Ми-8 АМТб дополнили в ведомстве.