22 июля 2023
21 июля 2023

Курганцы устроили массовое побоище у храма, который построил сенатор. Видео

В массовой драке у Троицкого собора в Кургане приняли участие водители и пассажиры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В Кургане подрались водители и пассажиры Фото:

Массовая драка произошла на улице Ленина в центре Кургана возле Троицкого собора, который построил сенатор от региона Сергей Муратов. Со слов очевидцев зачинщиками стали водители, в дальнейшем к потасовке присоединились пассажиры транспортных средств.

«Драка произошла на улице Ленина в Кургане. Водители не поделили дорогу, к разборкам присоединились пассажиры», — это сообщение опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Судя по кадрам опубликованного видео, приложенного к сообщению, несколько участников инцидента были отправлены в нокаут.

Ролик разлетелся по соцсетям. В комментариях один из подписчиков указал, что эта драка произошла несколько недель назад. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа.

Летом прошлого года неизвестные устроили массовую драку в одном из городских дворов. Потасовка попала на видео, которое опубликовал очевидец в соцсети.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовая драка произошла на улице Ленина в центре Кургана возле Троицкого собора, который построил сенатор от региона Сергей Муратов. Со слов очевидцев зачинщиками стали водители, в дальнейшем к потасовке присоединились пассажиры транспортных средств. «Драка произошла на улице Ленина в Кургане. Водители не поделили дорогу, к разборкам присоединились пассажиры», — это сообщение опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Судя по кадрам опубликованного видео, приложенного к сообщению, несколько участников инцидента были отправлены в нокаут. Ролик разлетелся по соцсетям. В комментариях один из подписчиков указал, что эта драка произошла несколько недель назад. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Летом прошлого года неизвестные устроили массовую драку в одном из городских дворов. Потасовка попала на видео, которое опубликовал очевидец в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...