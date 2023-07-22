Курганцы устроили массовое побоище у храма, который построил сенатор. Видео

В массовой драке у Троицкого собора в Кургане приняли участие водители и пассажиры

23 июля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

В Кургане подрались водители и пассажиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Массовая драка произошла на улице Ленина в центре Кургана возле Троицкого собора, который построил сенатор от региона Сергей Муратов. Со слов очевидцев зачинщиками стали водители, в дальнейшем к потасовке присоединились пассажиры транспортных средств. «Драка произошла на улице Ленина в Кургане. Водители не поделили дорогу, к разборкам присоединились пассажиры», — это сообщение опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Судя по кадрам опубликованного видео, приложенного к сообщению, несколько участников инцидента были отправлены в нокаут. Ролик разлетелся по соцсетям. В комментариях один из подписчиков указал, что эта драка произошла несколько недель назад. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Летом прошлого года неизвестные устроили массовую драку в одном из городских дворов. Потасовка попала на видео, которое опубликовал очевидец в соцсети.

Массовая драка произошла на улице Ленина в центре Кургана возле Троицкого собора, который построил сенатор от региона Сергей Муратов. Со слов очевидцев зачинщиками стали водители, в дальнейшем к потасовке присоединились пассажиры транспортных средств. «Драка произошла на улице Ленина в Кургане. Водители не поделили дорогу, к разборкам присоединились пассажиры», — это сообщение опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Судя по кадрам опубликованного видео, приложенного к сообщению, несколько участников инцидента были отправлены в нокаут. Ролик разлетелся по соцсетям. В комментариях один из подписчиков указал, что эта драка произошла несколько недель назад. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Летом прошлого года неизвестные устроили массовую драку в одном из городских дворов. Потасовка попала на видео, которое опубликовал очевидец в соцсети.