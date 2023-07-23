Жители Миасса Челябинской области отправили мобилизованным ленточную пилораму и специальные тали для поднятия тяжелых грузов. Бойцы записали видеоблагодарность за возможность готовить доски для строительства окопов и блиндажей прямо на месте, не ожидая поставок из тыла.
«У наших бойцов из 90 танковой дивизии теперь есть неоценимые помощники в виде ленточной пилорамы и тали для подъема тяжелых грузов. Теперь ребята смогут оперативно работать, не ждать поставок досок из тыла, а производить их сами на месте», — указано в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
По данным сообщества, мини-лесопилку на передовую направили при помощи администрации Миасса и ряда неравнодушных жителей. Мобильная пилорама прибыла к бойцам уже через два дня.
Ранее бойцы с передовой поблагодарили жителей Миасса за ключи для ремонта танков. В состав груза вошли имбирные пряники, коробки с накидками-невидимками для снайперов, а также маскировочные сети, рулонная пленка, баннеры, медикаменты, продукты питания и другие необходимые вещи.
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