Челябинцы отправили на передовую пилораму для строительства окопов. Видео

24 июля 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

При помощи пилорамы можно готовить доски для строительства прямо на месте (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Миасса Челябинской области отправили мобилизованным ленточную пилораму и специальные тали для поднятия тяжелых грузов. Бойцы записали видеоблагодарность за возможность готовить доски для строительства окопов и блиндажей прямо на месте, не ожидая поставок из тыла. «У наших бойцов из 90 танковой дивизии теперь есть неоценимые помощники в виде ленточной пилорамы и тали для подъема тяжелых грузов. Теперь ребята смогут оперативно работать, не ждать поставок досок из тыла, а производить их сами на месте», — указано в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообщества, мини-лесопилку на передовую направили при помощи администрации Миасса и ряда неравнодушных жителей. Мобильная пилорама прибыла к бойцам уже через два дня. Ранее бойцы с передовой поблагодарили жителей Миасса за ключи для ремонта танков. В состав груза вошли имбирные пряники, коробки с накидками-невидимками для снайперов, а также маскировочные сети, рулонная пленка, баннеры, медикаменты, продукты питания и другие необходимые вещи.

Жители Миасса Челябинской области отправили мобилизованным ленточную пилораму и специальные тали для поднятия тяжелых грузов. Бойцы записали видеоблагодарность за возможность готовить доски для строительства окопов и блиндажей прямо на месте, не ожидая поставок из тыла. «У наших бойцов из 90 танковой дивизии теперь есть неоценимые помощники в виде ленточной пилорамы и тали для подъема тяжелых грузов. Теперь ребята смогут оперативно работать, не ждать поставок досок из тыла, а производить их сами на месте», — указано в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообщества, мини-лесопилку на передовую направили при помощи администрации Миасса и ряда неравнодушных жителей. Мобильная пилорама прибыла к бойцам уже через два дня. Ранее бойцы с передовой поблагодарили жителей Миасса за ключи для ремонта танков. В состав груза вошли имбирные пряники, коробки с накидками-невидимками для снайперов, а также маскировочные сети, рулонная пленка, баннеры, медикаменты, продукты питания и другие необходимые вещи.