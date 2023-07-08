Военные отправили видеоприветы челябинцам за гуманитарный груз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы с передовой поблагодарили жителей Миасса Челябинской области за доставленный гуманитарный груз. Свои приветы они разместили на видео в соцсетях, а активисты рассказали URA.RU о том, как комплектовали посылки.

«Огромное вам спасибо за помощь, оказанную нам в сложное время. Наборы ключей, которые вы нам отправили, уже переданы ребятам, они на полигоне ремонтируют танки. Победа будет за нами!» — говорит на видео один из получателей груза с позывным Самир в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

По данным сообщества, гуманитарный груз был отправлен военным 3 июля. Руководитель движения «ZOV Миасса» Наталья Пищулина уточнила URA.RU, что инструменты были приобретены на средства Государственного ракетного центра имени Макеева и семьи Светланы Фурцевой. Другие волонтеры из Новоандреевки передали ребятам имбирные пряники собственного приготовления в виде православных крестов. На передовую уехали коробки с накидками-невидимками для снайперов, а также маскировочные сети, рулонная пленка, баннеры, медикаменты, продукты питания и другие необходимые вещи.

«Знали бы вы, как основательно подошла моя дочь к упаковке посылок. Все расспросила, что положить, что не надо. Каждую коробку упаковала с таким трепетом, с таким детским волнением, не забыла и про своего друга, с которым общаются по переписке», — добавила URA.RU активист сообщества Светлана Мельникова.

Ранее стало известно, что челябинские бойцы, находящиеся на СВО, отчитались перед земляками за полученный гуманитарный груз. Как сообщил URA.RU лидер регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, полученные инструменты они используют для строительства блиндажей и ремонта техники.