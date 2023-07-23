23 июля 2023

Гуринов: беспилотник коалиции США опасно приблизился к самолету РФ в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Произошло автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны, заявил Гуринов Фото:

В Сирии зафиксировали опасное приближение БПЛА коалиции США с российскими самолетами. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», — сказал Гуринов на брифинге, передает ТАСС.

Он сообщил, что произошло автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны после того, как летчики РФ зафиксировали воздействие системами наведения. Он отметил высокий профессионализм летчиков, предотвративших столкновение. Гуриев также заявил, что за последние сутки зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

Ранее сообщалось, что в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. Тогда Гуринов заявил о десяти нарушения воздушного пространства.

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В Сирии зафиксировали опасное приближение БПЛА коалиции США с российскими самолетами. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. «Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», — сказал Гуринов на брифинге, передает ТАСС. Он сообщил, что произошло автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны после того, как летчики РФ зафиксировали воздействие системами наведения. Он отметил высокий профессионализм летчиков, предотвративших столкновение. Гуриев также заявил, что за последние сутки зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации. Ранее сообщалось, что в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. Тогда Гуринов заявил о десяти нарушения воздушного пространства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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