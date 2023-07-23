23 июля 2023

«Ведомости» узнали причину падения продажи водки и коньяка в России

«Ведомости»: причиной падения продаж крепкого алкоголя стала контрафактная продукция
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Причиной стало падение доходов среднего класса — основного потребителя крепкого алкоголя Фото:

Снижение объемов продаж крепкого алкоголя в России, к примеру, водки и коньяка, можно объяснить увеличением доли нелегального рынка. Об этом сообщили эксперты.

«Падение продаж связано с тем, что ряд зарубежных производителей качественного алкоголя ушли с рынка, а оптовики стали замещать их контрафактной продукцией и работать с теневыми производителями», — цитируют слова лидера всероссийского движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева «Ведомости». Его мнение подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По данным издания, в Росстате зафиксировано, что официальные продажи коньяка и бренди в России по итогам первого полугодия 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3%, водки — на 16,4%. По мнению экспертов рынка, это происходит из-за снижения доходов основного потребителя крепкого алкоголя — среднего класса, что побуждает людей предпочитать более дешевые напитки, зачастую произведенные нелегальным способом.

Ранее стало известно, что повышение минимальной цены на водку не приведет к снижению потребления крепкого алкоголя, так как на рынке присутствует контрафактная продукция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Хамзаев.

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Снижение объемов продаж крепкого алкоголя в России, к примеру, водки и коньяка, можно объяснить увеличением доли нелегального рынка. Об этом сообщили эксперты. «Падение продаж связано с тем, что ряд зарубежных производителей качественного алкоголя ушли с рынка, а оптовики стали замещать их контрафактной продукцией и работать с теневыми производителями», — цитируют слова лидера всероссийского движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева «Ведомости». Его мнение подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По данным издания, в Росстате зафиксировано, что официальные продажи коньяка и бренди в России по итогам первого полугодия 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3%, водки — на 16,4%. По мнению экспертов рынка, это происходит из-за снижения доходов основного потребителя крепкого алкоголя — среднего класса, что побуждает людей предпочитать более дешевые напитки, зачастую произведенные нелегальным способом. Ранее стало известно, что повышение минимальной цены на водку не приведет к снижению потребления крепкого алкоголя, так как на рынке присутствует контрафактная продукция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Хамзаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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