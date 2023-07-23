«Ведомости» узнали причину падения продажи водки и коньяка в России «Ведомости»: причиной падения продаж крепкого алкоголя стала контрафактная продукция 24 июля 2023 в 03:02 Размер текста - 17 + Причиной стало падение доходов среднего класса — основного потребителя крепкого алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Снижение объемов продаж крепкого алкоголя в России, к примеру, водки и коньяка, можно объяснить увеличением доли нелегального рынка. Об этом сообщили эксперты. «Падение продаж связано с тем, что ряд зарубежных производителей качественного алкоголя ушли с рынка, а оптовики стали замещать их контрафактной продукцией и работать с теневыми производителями», — цитируют слова лидера всероссийского движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева «Ведомости». Его мнение подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По данным издания, в Росстате зафиксировано, что официальные продажи коньяка и бренди в России по итогам первого полугодия 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3%, водки — на 16,4%. По мнению экспертов рынка, это происходит из-за снижения доходов основного потребителя крепкого алкоголя — среднего класса, что побуждает людей предпочитать более дешевые напитки, зачастую произведенные нелегальным способом. Ранее стало известно, что повышение минимальной цены на водку не приведет к снижению потребления крепкого алкоголя, так как на рынке присутствует контрафактная продукция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Хамзаев. Снижение объемов продаж крепкого алкоголя в России, к примеру, водки и коньяка, можно объяснить увеличением доли нелегального рынка. Об этом сообщили эксперты. «Падение продаж связано с тем, что ряд зарубежных производителей качественного алкоголя ушли с рынка, а оптовики стали замещать их контрафактной продукцией и работать с теневыми производителями», — цитируют слова лидера всероссийского движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева «Ведомости». Его мнение подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По данным издания, в Росстате зафиксировано, что официальные продажи коньяка и бренди в России по итогам первого полугодия 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3%, водки — на 16,4%. По мнению экспертов рынка, это происходит из-за снижения доходов основного потребителя крепкого алкоголя — среднего класса, что побуждает людей предпочитать более дешевые напитки, зачастую произведенные нелегальным способом. Ранее стало известно, что повышение минимальной цены на водку не приведет к снижению потребления крепкого алкоголя, так как на рынке присутствует контрафактная продукция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Хамзаев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям