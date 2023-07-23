«Коммерсант»: россияне опасаются диверсий, наемников и насекомых 24 июля 2023 в 04:23 Размер текста - 17 + Насекомые попали в список наибольших страхов россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше всего жители России ко второй половине 2023 года начали бояться диверсионной деятельности и нашествия насекомых. Об этом говорится в докладе в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС» по итогам второго квартала 2023 года. «Как следует из доклада, ключевым событием, сформировавшим „диверсионную“ тревожность, стала атака беспилотников на Москву 30 мая. На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался неудавшийся мятеж ЧВК „Вагнер“. Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения», — указано в материале издания « Коммерсант ». В список наиболее тревожащих россиян событий попало вероятное контраступление укринских бойцов, ядерная угроза, отравление едой и алкоголем, мобилизация, нападение собак и нашествие насекомых. В соцсетях же люди чаще всего обсуждали мятеж Пригожина и нашествие непарного шелкопряда. В первом квартале 2023 года наибольшую тревогу у граждан вызывали диверсии, ход спецоперации и гонения на украинскую церковь. При этом среди поводов для беспокойства появились «новинки», например опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека. Больше всего жители России ко второй половине 2023 года начали бояться диверсионной деятельности и нашествия насекомых. Об этом говорится в докладе в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС» по итогам второго квартала 2023 года. «Как следует из доклада, ключевым событием, сформировавшим „диверсионную“ тревожность, стала атака беспилотников на Москву 30 мая. На втором месте по суммарному индексу тревожности оказался неудавшийся мятеж ЧВК „Вагнер“. Тройку основных страхов замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения», — указано в материале издания «Коммерсант». В список наиболее тревожащих россиян событий попало вероятное контраступление укринских бойцов, ядерная угроза, отравление едой и алкоголем, мобилизация, нападение собак и нашествие насекомых. В соцсетях же люди чаще всего обсуждали мятеж Пригожина и нашествие непарного шелкопряда. В первом квартале 2023 года наибольшую тревогу у граждан вызывали диверсии, ход спецоперации и гонения на украинскую церковь. При этом среди поводов для беспокойства появились «новинки», например опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям