01 мая 2023

«Коммерсант» назвал главные страхи россиян в 2023 году

«Коммерсант»: россияне опасаются восстания нейросети и диверсий
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди новых страхов россиян — восстание машин, показал доклад КРОС Фото:

Жители России в 2023 году больше всего обеспокоены диверсиями, ходом специальной военной операции, а также возможностью восстания искусственного интеллекта. Об этом рассказали в коммуникационной компании КРОС.

«В первом квартале 2023 года наибольшую тревогу у граждан вызывали диверсии, ход спецоперации и гонения на украинскую церковь. При этом среди поводов для беспокойства появились „новинки“, например опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека», — следует из доклада в рамках «Национального индекса тревожностей» КРОС, содержание которого приводит «Коммерсант».

Ранее URA.RU рассказало о том, что умеют нейросети и способны ли они заменить человека. По мнению руководителя по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Рината Галямова, нейросети не смогут заменить человека в ближайшем будущем. Тем не менее, треть россиян боится восстания машин в ближайшие 50 лет, о чем свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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Жители России в 2023 году больше всего обеспокоены диверсиями, ходом специальной военной операции, а также возможностью восстания искусственного интеллекта. Об этом рассказали в коммуникационной компании КРОС. «В первом квартале 2023 года наибольшую тревогу у граждан вызывали диверсии, ход спецоперации и гонения на украинскую церковь. При этом среди поводов для беспокойства появились „новинки“, например опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека», — следует из доклада в рамках «Национального индекса тревожностей» КРОС, содержание которого приводит «Коммерсант». Ранее URA.RU рассказало о том, что умеют нейросети и способны ли они заменить человека. По мнению руководителя по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Рината Галямова, нейросети не смогут заменить человека в ближайшем будущем. Тем не менее, треть россиян боится восстания машин в ближайшие 50 лет, о чем свидетельствует опрос ВЦИОМ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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