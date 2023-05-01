«Коммерсант» назвал главные страхи россиян в 2023 году

Жители России в 2023 году больше всего обеспокоены диверсиями, ходом специальной военной операции, а также возможностью восстания искусственного интеллекта. Об этом рассказали в коммуникационной компании КРОС.
«В первом квартале 2023 года наибольшую тревогу у граждан вызывали диверсии, ход спецоперации и гонения на украинскую церковь. При этом среди поводов для беспокойства появились „новинки“, например опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека», — следует из доклада в рамках «Национального индекса тревожностей» КРОС, содержание которого приводит «
Ранее URA.RU рассказало о том, что умеют нейросети и способны ли они заменить человека. По мнению руководителя по технологии аудиоаналитики и семантического анализа дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Рината Галямова, нейросети не смогут заменить человека в ближайшем будущем. Тем не менее, треть россиян боится восстания машин в ближайшие 50 лет, о чем свидетельствует опрос ВЦИОМ.
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