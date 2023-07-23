Тюменский суд смягчил наказание убийце за то, что жертва его обматерила

Убийца избежал пожизненного заключения из-за смягчающих обстоятельств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменском областном суде посчитали смягчающим обстоятельством тот факт, что жертва убийцы выражался в его адрес нецензурными словами. Информация содержится в опубликованных материалах дела. Подсудимый зарезал двух человек.

«Суд, исходя из установленных вердиктом присяжных обстоятельств, признает смягчающим обстоятельством аморальное поведение потерпевшего, поскольку его поведение явилось поводом для совершения преступления. Жертва выражался нецензурной бранью в адрес подсудимого», — говорится в материалах дела.

Вердикт присяжные выносили мужчине, который зарезал двух человек. Первой жертвой стал его знакомый из-за того, что последний оскорбил обвиняемого. Далее мужчина убил женщину, которая находилась в соседней комнате и могла разоблачить преступника.

При вынесении приговора суд учел и характеристики на подсудимого. Так, его супруга и глава сельского поселения, где проживал мужчина, отзывались о нем хорошо. В частности, обвиняемый часто помогал пожилым жителям поселка и по своей инициативе участвовал в его благоустройстве. Однако при этом был достаточно агрессивен, если употреблял алкоголь.

В ходе следствия мужчина помогал расследованию. Кроме того, он является инвалидом третьей группы и у него диагностировали легкую умственную отсталость.

Учтя все обстоятельства, судья решил не назначать обвиняемому максимальное наказание — пожизненное заключение. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, он также должен выплатить 800 тыс. рублей сыну убитой им женщины.