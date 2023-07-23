Курганские общественники бьют тревогу из-за тонн фекалий, которые сливают в поле. Видео

Поле у села Белозерское в Курганской области загрязнено фекалиями и бытовой химией

24 июля 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Ассенизаторские машины разгружают содержимое прямо в поле, передают местные жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок земли у так называемого Белозерского кольца в Курганской области загрязнен фекалиями и бытовой химией, которые сюда сливают из ассенизаторских машин. Об этом сообщили взволнованные местные жители. «Тонны фекалий и нечистот у села Белозерское, это экологическая проблема. Возле Белозерского кольца колоссальные масштабы загрязнения. Приблизительные подсчеты показали, что в среднем на поле в течении месяца выливается более 300-350 автоцистерн нечистот», — это сообщение опубликовано в telegram-канале ИС «Белозерское». По словам одного из местных жителей, который лично оценил масштабы, на обозначенном участке стоит резкий неприятный запах, в воздухе кружится мелкая мошкара, а на местах укусов сразу же появляется воспаление в виде волдыря. Дорога к полу хорошо накатана, пояснил он. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Белозерского района и природоохранную прокуратуру региона с просьбой получить комментарий по поводу законности происходящего. Ответ ожидается.

Участок земли у так называемого Белозерского кольца в Курганской области загрязнен фекалиями и бытовой химией, которые сюда сливают из ассенизаторских машин. Об этом сообщили взволнованные местные жители. «Тонны фекалий и нечистот у села Белозерское, это экологическая проблема. Возле Белозерского кольца колоссальные масштабы загрязнения. Приблизительные подсчеты показали, что в среднем на поле в течении месяца выливается более 300-350 автоцистерн нечистот», — это сообщение опубликовано в telegram-канале ИС «Белозерское». По словам одного из местных жителей, который лично оценил масштабы, на обозначенном участке стоит резкий неприятный запах, в воздухе кружится мелкая мошкара, а на местах укусов сразу же появляется воспаление в виде волдыря. Дорога к полу хорошо накатана, пояснил он. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Белозерского района и природоохранную прокуратуру региона с просьбой получить комментарий по поводу законности происходящего. Ответ ожидается.