23 июля 2023
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21 июля 2023

Курганские общественники бьют тревогу из-за тонн фекалий, которые сливают в поле. Видео

Поле у села Белозерское в Курганской области загрязнено фекалиями и бытовой химией
© Служба новостей «URA.RU»
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Навозохранилище красногорского свинокомплекса "Ариант". Челябинск, навоз, свиные фекалии
Ассенизаторские машины разгружают содержимое прямо в поле, передают местные жители Фото:

Участок земли у так называемого Белозерского кольца в Курганской области загрязнен фекалиями и бытовой химией, которые сюда сливают из ассенизаторских машин. Об этом сообщили взволнованные местные жители.

«Тонны фекалий и нечистот у села Белозерское, это экологическая проблема. Возле Белозерского кольца колоссальные масштабы загрязнения. Приблизительные подсчеты показали, что в среднем на поле в течении месяца выливается более 300-350 автоцистерн нечистот», — это сообщение опубликовано в telegram-канале ИС «Белозерское».

По словам одного из местных жителей, который лично оценил масштабы, на обозначенном участке стоит резкий неприятный запах, в воздухе кружится мелкая мошкара, а на местах укусов сразу же появляется воспаление в виде волдыря. Дорога к полу хорошо накатана, пояснил он.

Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Белозерского района и природоохранную прокуратуру региона с просьбой получить комментарий по поводу законности происходящего. Ответ ожидается.

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Участок земли у так называемого Белозерского кольца в Курганской области загрязнен фекалиями и бытовой химией, которые сюда сливают из ассенизаторских машин. Об этом сообщили взволнованные местные жители. «Тонны фекалий и нечистот у села Белозерское, это экологическая проблема. Возле Белозерского кольца колоссальные масштабы загрязнения. Приблизительные подсчеты показали, что в среднем на поле в течении месяца выливается более 300-350 автоцистерн нечистот», — это сообщение опубликовано в telegram-канале ИС «Белозерское». По словам одного из местных жителей, который лично оценил масштабы, на обозначенном участке стоит резкий неприятный запах, в воздухе кружится мелкая мошкара, а на местах укусов сразу же появляется воспаление в виде волдыря. Дорога к полу хорошо накатана, пояснил он. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Белозерского района и природоохранную прокуратуру региона с просьбой получить комментарий по поводу законности происходящего. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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