Участок земли у так называемого Белозерского кольца в Курганской области загрязнен фекалиями и бытовой химией, которые сюда сливают из ассенизаторских машин. Об этом сообщили взволнованные местные жители.
«Тонны фекалий и нечистот у села Белозерское, это экологическая проблема. Возле Белозерского кольца колоссальные масштабы загрязнения. Приблизительные подсчеты показали, что в среднем на поле в течении месяца выливается более 300-350 автоцистерн нечистот», — это сообщение опубликовано в telegram-канале ИС «Белозерское».
По словам одного из местных жителей, который лично оценил масштабы, на обозначенном участке стоит резкий неприятный запах, в воздухе кружится мелкая мошкара, а на местах укусов сразу же появляется воспаление в виде волдыря. Дорога к полу хорошо накатана, пояснил он.
Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Белозерского района и природоохранную прокуратуру региона с просьбой получить комментарий по поводу законности происходящего. Ответ ожидается.
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