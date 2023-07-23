23 июля 2023

В Москве произошел взрыв в офисном здании

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Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили очевидцы.

«Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве», — передает слова очевидцев телеканал 360. Уточняется, что на верхних этажах повыбивало стекла, сейчас здание оцеплено, объявлена эвакуация.

По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева. В здание, где находится «Леруа Мерлен» влетел БПЛА, пишет SHOT.

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Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили очевидцы. «Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве», — передает слова очевидцев телеканал 360. Уточняется, что на верхних этажах повыбивало стекла, сейчас здание оцеплено, объявлена эвакуация. По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева. В здание, где находится «Леруа Мерлен» влетел БПЛА, пишет SHOT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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