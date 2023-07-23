В Москве произошел взрыв в офисном здании

Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили очевидцы.
«Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве», — передает слова очевидцев телеканал 360. Уточняется, что на верхних этажах повыбивало стекла, сейчас здание оцеплено, объявлена эвакуация.
По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева. В здание, где находится «Леруа Мерлен» влетел БПЛА, пишет SHOT.
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