В Москве произошел взрыв в офисном здании 24 июля 2023 в 06:10 Размер текста - 17 + Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили очевидцы. «Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве», — передает слова очевидцев телеканал 360. Уточняется, что на верхних этажах повыбивало стекла, сейчас здание оцеплено, объявлена эвакуация. По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева. В здание, где находится «Леруа Мерлен» влетел БПЛА, пишет SHOT. Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. Об этом сообщили очевидцы. «Взрыв произошел в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве», — передает слова очевидцев телеканал 360. Уточняется, что на верхних этажах повыбивало стекла, сейчас здание оцеплено, объявлена эвакуация. По информации telegram-канала SHOT, взрыв произошел на улице Лихачева. В здание, где находится «Леруа Мерлен» влетел БПЛА, пишет SHOT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям