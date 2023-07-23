В Москве перекрыли движение на двух проспектах после атаки беспилотниками ВСУ. Видео

24 июля 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Один из БПЛА упал на Комсомольском проспекте Фото: Григорий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве после падения украинских беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. «Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто», — говорится в telegram-канале Дептранса. РБК сообщает, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотного летательного аппарата. Второй дрон во время атаки на Москву столкнулся с небоскребом на улице Лихачева. В этом здании расположен, в частности, магазин «Леруа Мерлен».

В Москве после падения украинских беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. «Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто», — говорится в telegram-канале Дептранса. РБК сообщает, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотного летательного аппарата. Второй дрон во время атаки на Москву столкнулся с небоскребом на улице Лихачева. В этом здании расположен, в частности, магазин «Леруа Мерлен».