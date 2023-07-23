23 июля 2023

В Москве перекрыли движение на двух проспектах после атаки беспилотниками ВСУ. Видео

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
Один из БПЛА упал на Комсомольском проспекте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Москве после падения украинских беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

«Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто», — говорится в telegram-канале Дептранса. РБК сообщает, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотного летательного аппарата. Второй дрон во время атаки на Москву столкнулся с небоскребом на улице Лихачева. В этом здании расположен, в частности, магазин «Леруа Мерлен».

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В Москве после падения украинских беспилотников перекрыто движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. «Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто», — говорится в telegram-канале Дептранса. РБК сообщает, что на Комсомольском проспекте были обнаружены осколки беспилотного летательного аппарата. Второй дрон во время атаки на Москву столкнулся с небоскребом на улице Лихачева. В этом здании расположен, в частности, магазин «Леруа Мерлен».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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