После атаки беспилотника поврежден жилой дом
В сети появились фото, на которых видно повреждения жилых домов после ударов беспилотников по Москве. Кадры опубликовали в соцсетях.
«В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом», — написал telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что в результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по городу. В своих соцсетях он написал, что два БПЛА ударили по двум нежилым домам.
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
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