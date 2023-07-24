Опубликованы кадры повреждений жилого дома в Хамовниках после атаки ВСУ. Фото

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Разбитое окно в обкоме КПРФ Курган, осколки стекла
После атаки беспилотника поврежден жилой дом Фото:

В сети появились фото, на которых видно повреждения жилых домов после ударов беспилотников по Москве. Кадры опубликовали в соцсетях.

«В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом», — написал telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что в результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по городу. В своих соцсетях он написал, что два БПЛА ударили по двум нежилым домам.

Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников
Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников

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В сети появились фото, на которых видно повреждения жилых домов после ударов беспилотников по Москве. Кадры опубликовали в соцсетях. «В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом», — написал telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что в результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по городу. В своих соцсетях он написал, что два БПЛА ударили по двум нежилым домам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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