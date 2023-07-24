Опубликованы кадры повреждений жилого дома в Хамовниках после атаки ВСУ. Фото

24 июля 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

После атаки беспилотника поврежден жилой дом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В сети появились фото, на которых видно повреждения жилых домов после ударов беспилотников по Москве. Кадры опубликовали в соцсетях. «В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом», — написал telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что в результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по городу. В своих соцсетях он написал, что два БПЛА ударили по двум нежилым домам. Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве фото: telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве фото: telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве фото: telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva Повреждения домов в результате удара беспилотников по Москве фото: telegram-канал «Осторожно, Москва», https://t.me/ostorozhno_moskva Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников фото: telegram-канал Brief, https://t.me/rusbrief Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников фото: telegram-канал Brief, https://t.me/rusbrief Комсомольский проспект Москвы после ночной атаки беспилотников фото: telegram-канал Brief, https://t.me/rusbrief

В сети появились фото, на которых видно повреждения жилых домов после ударов беспилотников по Москве. Кадры опубликовали в соцсетях. «В Хамовниках на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника поврежден жилой дом», — написал telegram-канал «Осторожно, Москва». Там отметили, что в результате удара оказалось повреждено остекление в квартирах и разбиты витрины магазинов на первом этаже. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по городу. В своих соцсетях он написал, что два БПЛА ударили по двум нежилым домам.