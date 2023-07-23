Челябинскстат: в Челябинской области не смогли продать каждый пятый холодильник

Спрос на холодильники в Челябинской области сократился Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области в 2022 году на 21% упали продажи холодильников. Как следует из данных Челябинскстата, реализация лекарств при этом выросла почти на 41%.

«Изменение розничных продаж в сопоставимых ценах продемонстрировало сокращение реализации холодильников и морозильных камер на 21%. В то же время продажа лекарственных средств выросла на 40,8%, газомоторного топлива — на 31,7%», — сообщили специалисты Челябинскстата в подготовленной инфографике.

Челябинский экономист Сергей Гордеев отметил URA.RU, что в условиях структурных изменений экономики сопоставимость цен может быть довольно условной. Эксперт описал три стадии развития экономики, которые она прошла в 2022 году.

«Можно выделить три периода: начало 2022 года, которое было очень успешным, затем наступило торможение, а после произошли существенные структурные изменения. Стала превалировать совсем другая номенклатура товаров. Что ввозится в рамках параллельного импорта и по каким ценам, сегодня надо отдельно исследовать. Большая группа лекарств на рынке иностранного производства либо состоит из ввозимых ингредиентов. Многие препараты не имеют аналогов в России. Это может отражаться на стоимости закупа», — пояснил URA.RU Гордеев.

Падение продаж холодильников также может быть связано с катаклизмами. Население, напомнил Гордеев, приобретало бытовую технику на волне ожиданий скачка курса доллара. Соответственно, одним из объяснений падения продаж может быть так называемый эффект высокой базы, с которой сравнивается показатель.

Согласно данным Челябинскстата, второй год подряд в 2022 году продолжился рост продаж одежды и обуви (на 19,5% и 27,3% в 2022 году соответственно). При этом незначительно снизилась реализация сахара и тканей.

Продажи холодильников сократились, а реализация лекарств показала рост Скрин: пресс-служба Челябинскстата