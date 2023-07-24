В пострадавшем от ВСУ районе Крыма перекрыли трассу и железную дорогу

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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, вагоны, поездка, путешествие поездом, путешествие, вагон, жд пути
В Крыму после атаки беспилотников ВСУ перекрыли движение поездов, заявил Сергей Аксенов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В интересах безопасности временно прекращено движение по железнодорожной и автомобильной трассе между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе Крыма. Об этом рассказал глава Республики Сергей Аксенов.

«Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой—Симферополь», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что такое решение было принято в целях безопасности после атаки украинских беспилотников.

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В интересах безопасности временно прекращено движение по железнодорожной и автомобильной трассе между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе Крыма. Об этом рассказал глава Республики Сергей Аксенов. «Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой—Симферополь», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что такое решение было принято в целях безопасности после атаки украинских беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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