В пострадавшем от ВСУ районе Крыма перекрыли трассу и железную дорогу

В Крыму после атаки беспилотников ВСУ перекрыли движение поездов, заявил Сергей Аксенов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В интересах безопасности временно прекращено движение по железнодорожной и автомобильной трассе между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе Крыма. Об этом рассказал глава Республики Сергей Аксенов.
«Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой—Симферополь», —
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