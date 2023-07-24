В пострадавшем от ВСУ районе Крыма перекрыли трассу и железную дорогу

24 июля 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

В Крыму после атаки беспилотников ВСУ перекрыли движение поездов, заявил Сергей Аксенов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В интересах безопасности временно прекращено движение по железнодорожной и автомобильной трассе между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе Крыма. Об этом рассказал глава Республики Сергей Аксенов. «Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой—Симферополь», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что такое решение было принято в целях безопасности после атаки украинских беспилотников.

В интересах безопасности временно прекращено движение по железнодорожной и автомобильной трассе между Джанкоем и Симферополем в Джанкойском районе Крыма. Об этом рассказал глава Республики Сергей Аксенов. «Приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой—Симферополь», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что такое решение было принято в целях безопасности после атаки украинских беспилотников.